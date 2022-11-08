Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з Дніпра

Одним із способів залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт стане цільова мобілізація. У Державному центрі зайнятості повідомили, що ті категорії населення, які не братимуть участі у бойових діях, будуть залучені до відновлення держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення

До суспільно корисних робіт буде залучено зареєстрованих безробітних, незайнятих осіб, у тому числі й переселенців, а також працівників функціонуючих підприємств, за домовленістю з керівниками.

До переліку суспільно-корисних робіт входять:

ремонтно-відновлювальні роботи;

розбір завалів;

розчищення шляхів та доріг;

будівництво захисних споруд цивільного характеру;

вантажні та сільськогосподарські роботи;

заготівля дров до опалювального сезону.

Людей, які працюють на суспільно корисних роботах, зможуть залучати до надання допомоги громадянам з інвалідністю та людям, які постраждали через бойові дії.

Таким чином, на відміну від звичайної мобілізації цільова потрібна не для поповнення армії, а для відновлення держави.

Крім того, за тими громадянами, яких мобілізують, зберігається місце на основній роботі та заробітна плата, а безробітним продовжуватимуть виплачувати допомогу з безробіття.

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