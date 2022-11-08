Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з Дніпра

Сьогодні 09:00
просмотров

Одним із способів залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт стане цільова мобілізація. У Державному центрі зайнятості повідомили, що ті категорії населення, які не братимуть участі у бойових діях, будуть залучені до відновлення держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення

Новости Днепра про Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з Дніпра

До суспільно корисних робіт буде залучено зареєстрованих безробітних, незайнятих осіб, у тому числі й переселенців, а також працівників функціонуючих підприємств, за домовленістю з керівниками.

До переліку суспільно-корисних робіт входять:

  • ремонтно-відновлювальні роботи;
  • розбір завалів;
  • розчищення шляхів та доріг;
  • будівництво захисних споруд цивільного характеру;
  • вантажні та сільськогосподарські роботи;
  • заготівля дров до опалювального сезону.

Людей, які працюють на суспільно корисних роботах, зможуть залучати до надання допомоги громадянам з інвалідністю та людям, які постраждали через бойові дії.

Таким чином, на відміну від звичайної мобілізації цільова потрібна не для поповнення армії, а для відновлення держави.

Крім того, за тими громадянами, яких мобілізують, зберігається місце на основній роботі та заробітна плата, а безробітним продовжуватимуть виплачувати допомогу з безробіття.

Читайте також:

Новости Днепра про Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з ДніпраРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів, – Генштаб

    Захисники України відбили за минулу добу атаки російських окупантів у…

    Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя

    Російські війська вкотре здійснили ракетний удар по Запорізькій області, вдаривши…

    Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської області

    У боротьбі з окупантами загинув солдат із Дніпропетровської області Антон…

    Телевізор ціною в 3,5 роки життя: в Кривому Розі затримали злочинця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Телевізор ціною в 3,5 роки життя: в Кривому Розі затримали злочинця

    У Кривому Розі раніше судимого мешканця правосуддя нічому не навчило…

    Наверх