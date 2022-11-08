Цільова мобілізація: до яких робіт залучать призовників з Дніпра

До суспільно корисних робіт буде залучено зареєстрованих безробітних, незайнятих осіб, у тому числі й переселенців, а також працівників функціонуючих підприємств, за домовленістю з керівниками.
До переліку суспільно-корисних робіт входять:
Людей, які працюють на суспільно корисних роботах, зможуть залучати до надання допомоги громадянам з інвалідністю та людям, які постраждали через бойові дії.
Таким чином, на відміну від звичайної мобілізації цільова потрібна не для поповнення армії, а для відновлення держави.
Крім того, за тими громадянами, яких мобілізують, зберігається місце на основній роботі та заробітна плата, а безробітним продовжуватимуть виплачувати допомогу з безробіття.
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