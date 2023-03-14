Церковна шапка та лінолеум: ТОП дивних речей, які забувають пасажири в потягах

В Укрзалізниці розповіли, що забувають пасажири в потягах.

За даними Укрзалізниці, від початку року до них з проханнями знайти загублені речі звернулися 1370 разів. У відомстві підрахували, що їм вдається повернути 63% забутих речей.

Серед речей які забувають найчастіше:

мобільні телефони;

дитячі іграшки;

зарядні пристрої;

гаманці;

документи;

ключі;

Втім, є і нестандартні знахідки. Так, за минулий рік в потягах залишили номерні знаки для автомобіля, церковну шапку, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінну амуніцію, капи для зубів, апарат для вирощування насіння, шахову дошку.

Як повернути забуті речі?

У відомстві радять перевіряти кишені перед виходом з потяга, але якщо вже так сталося, що ви забули якусь річ, то звертайтеся до контактного центру УЗ. Це можна зробити ТУТ, або ж за номером 0 800 503 111, залишайте повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть у Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Нагадаємо, раніше на вокзалі в Дніпрі з’явилися поїлки для тварин та зарядні станції, де можна безкоштовно зарядити телефон.

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