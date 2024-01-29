ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси

Поки що це стосується мешканців міста Жовті Води та села Надеждівка Криворізького району.

Центральна енергетична компанія анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого.

Електроенергії не буде через проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Адреси

Жовті Води

29 січня з 09:00 до 17:00:

вул. Паркова: 11-33 (непарні);

вул. Франка: 1.

1 лютого з 08:00 до 17:00:

вул. Михайла Грушевського: 18, 20, 22;

пров. Запорізький: 12, 14, 15А, 19.

2 лютого з 08:00 до 17:00:

вул. 8 Березня: 45;

вул. Паркова: 10, 12, 14;

вул. Франка: 6, 8, 10;

вул. Європейська: 13, 15;

вул. Шевченка: 1, 3, 5;

вул. Червоного Хреста: 1;

пров. Капітальний: 1.

Село Надеждівка

31 січня з 09:00 до 16:30:

вул. Центральна: 122, 122В.

У Дніпрі відключення світла поки не плануються!

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