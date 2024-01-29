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Новини ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси
ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси
Поки що це стосується мешканців міста Жовті Води та села Надеждівка Криворізького району.
Центральна енергетична компанія анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого.
Електроенергії не буде через проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.
Адреси
Жовті Води
29 січня з 09:00 до 17:00:
вул. Паркова: 11-33 (непарні);
вул. Франка: 1.
1 лютого з 08:00 до 17:00:
вул. Михайла Грушевського: 18, 20, 22;
пров. Запорізький: 12, 14, 15А, 19.
2 лютого з 08:00 до 17:00:
вул. 8 Березня: 45;
вул. Паркова: 10, 12, 14;
вул. Франка: 6, 8, 10;
вул. Європейська: 13, 15;
вул. Шевченка: 1, 3, 5;
вул. Червоного Хреста: 1;
пров. Капітальний: 1.
Село Надеждівка
31 січня з 09:00 до 16:30:
вул. Центральна: 122, 122В.
У Дніпрі відключення світла поки не плануються!
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