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  • ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси

ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого: адреси

Сьогодні 08:28
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Поки що це стосується мешканців міста Жовті Води та села Надеждівка Криворізького району.

Новости Днепра про ЦЕК анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня - 2 лютого: адреси

Центральна енергетична компанія анонсувала відключення світла на Дніпропетровщині на 29 січня – 2 лютого.

Електроенергії не буде через проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Адреси

Жовті Води

29 січня з 09:00 до 17:00:

  • вул. Паркова: 11-33 (непарні);
  • вул. Франка: 1.

1 лютого з 08:00 до 17:00:

  • вул. Михайла Грушевського: 18, 20, 22;
  • пров. Запорізький: 12, 14, 15А, 19.

2 лютого з 08:00 до 17:00:

  • вул. 8 Березня: 45;
  • вул. Паркова: 10, 12, 14;
  • вул. Франка: 6, 8, 10;
  • вул. Європейська: 13, 15;
  • вул. Шевченка: 1, 3, 5;
  • вул. Червоного Хреста: 1;
  • пров. Капітальний: 1.

Село Надеждівка

31 січня з 09:00 до 16:30:

  • вул. Центральна: 122, 122В.

У Дніпрі відключення світла поки не плануються!

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