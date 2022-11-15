Цей плач розриває серце: у Дніпрі рятують важкопоранених маму з донькою, зробили десяток операцій

У Дніпрі врятували маму з донькою, які отримали важкі поранення.

Про ще одну історію війни з щасливим кінцем розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, до лікарні в Дніпрі привезли маму Ольгу та її доньку Катерину. У важкому стані їх відразу відправили до реанімації. Риженко зазначив, що вони весь час кликали одна одну, а їхній плач розривав серце.

У Катерини травматична ампутація нижньої кінцівки, а у її мами Ольги важке поранення живота. Але завдяки медикам, жінки вже потроху ідуть на поправку.

Пацієнтки пережили десяток операцій на двох. Увесь цей час їх супроводжувала лікарнюка Валентина, яка завідуває реанімацією сепсису.

Але вижити їм допомогла тендітна жінка-лікар Валентина Лисничая, завідувачка реанімації сепсису, яка своїй матусі віддала дитину, а сама рятує вкрай важких та поранених українців. Бліда, схудла, не бачила сонця кілька місяців, боїться покинути відділення, щоб не пропустити порятунок чийогось життя, – зазначив Риженко.

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