Це важливо знати дніпрянам: як підготувати запас води

Українцям порадили, як діяти, коли в будинку немає води, на тлі атак російських окупантів на об’єкти критичної інфраструктури України.
Деталі
Так, денний запас води для однієї дорослої людини:
Мінімальний запас необхідно робити на три дні.
Де знайти питну воду:
Де знайти технічну воду:
Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.
Джерело: УНН
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