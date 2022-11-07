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Це важливо знати дніпрянам: як підготувати запас води

Сьогодні 08:00
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Поради оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Новости Днепра про Це важливо знати дніпрянам: як підготувати запас води

Українцям порадили, як діяти, коли в будинку немає води, на тлі атак російських окупантів на об’єкти критичної інфраструктури України. 

Деталі

Так, денний запас води для однієї дорослої людини:

  • 1,5-2 л питної води;
  • 10-12 л води для гігієни та приготування їжі.

Мінімальний запас необхідно робити на три дні.

Де знайти питну воду:

  • Придбати у магазині. Ліпше закупити п’ятилітрові бутлі;
  • Набрати в бюветі. Але перед вживанням її потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин.

Де знайти технічну воду:

Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

                                                                                                                                                        Джерело: УНН

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