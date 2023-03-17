Це тільки початок: в ОП прокоментували видання ордеру на арешт путіна

У п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента російської федерації володимира путіна та уповноваженого з прав дитини російської федерації Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Цю інформацію прокоментували в Офісі президента.

Палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт путіна. Це тільки початок, – написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Росіяни також відреагували на таке рішення Міжнародного кримінального суду.

Так, офіційний представник МЗС росії Марія Захарова написала, що “рішення Міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору”.

Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними, – додала вона.

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