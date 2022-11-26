“Це – терор. Нічим неприхований терор проти цивільних людей”, – Філатов про атаку на Дніпро

Сьогодні, 26 листопада, ворог поцілив в житлові будинки в Амур-Нижньодніпровському районі.

Наразі відомо про 7 зруйнованих помешкань в приватному секторі. На місці влучання виникла пожежа.

На жаль, шестеро містян постраждали. Одна жінка у важкому стані.

Мер Дніпра Борис Філатов назвав цю атаку терором.

Бракує слів. Раз від разу ці вибл@дкі гатять в Дніпрі «високоточними» ракетами по приватним будинкам. І кожного разу розказують своєму “народонаселению» про уражені військові цілі…Це – терор. Нічим неприхований терор проти цивільних людей, – написав міський голова.

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