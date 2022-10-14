Тривожна ніч: Резніченко розповів про ситуацію в області

Сьогодні у Дніпропетровській області була дуже тривожна ніч. Багаторазові тривалі тривоги, інформація про вибухи та роботу ППО у різних районах регіону.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко у ранковому зверненні доповів, що росіяни атакували область з різної зброї, в тому числі і з дронів-камікадзе. Коли їх знищували сили ППО, люди і чули вибухи.

«Наші захисники з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.

Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. Попередньо, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач», – розповів Валентин Резніченко.

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