Тривожна ніч: Резніченко розповів про ситуацію в області

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко у ранковому зверненні доповів, що росіяни атакували область з різної зброї, в тому числі і з дронів-камікадзе. Коли їх знищували сили ППО, люди і чули вибухи.
«Наші захисники з повітряного командування «Схід» після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.
У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.
Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. Попередньо, люди не постраждали.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач», – розповів Валентин Резніченко.
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