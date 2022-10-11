Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, – Лукашук

Сьогодні окупанти знову тероризують українців.

Як і вчора, тривога вже триває п’яту годину.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, звернувся до мешканців Дніпропетровської області з проханням бути обережними, адже досі існує загроза ракетного удару.

Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті. І пам‘ятаємо – нічого не викладаємо в Телеграм-канали та соціальні мережі. Не допомагаємо ворогу, – написав Микола Лукашук.

Бережіть себе!

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