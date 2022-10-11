Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, – Лукашук

Сьогодні 11:46
просмотров

Сьогодні окупанти знову тероризують українців.

Новости Днепра про Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, - Лукашук

Як і вчора, тривога вже триває п’яту годину.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, звернувся до мешканців Дніпропетровської області з проханням бути обережними, адже досі існує загроза ракетного удару.

Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті. І пам‘ятаємо – нічого не викладаємо в Телеграм-канали та соціальні мережі. Не допомагаємо ворогу, – написав Микола Лукашук.

Новости Днепра про Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, - Лукашук

Бережіть себе! 

Читайте також:

Новости Днепра про Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Триває загроза ракетного удару, залишаємося в укритті, - ЛукашукРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Резніченко розповів, куди сьогодні поцілили російські ракети на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:28
    Резніченко розповів, куди сьогодні поцілили російські ракети на Дніпропетровщині

    Сьогодні окупанти знову нанесли по Україні масовані ракетні удари. Били…

    Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:08
    Сили ППО за ранок знищили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе та 3 БПЛА

    Сьогодні ранок українців знову почався із повітряної тривоги.

    У Павлограді “замінували” завод із ракетним паливом: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    У Павлограді “замінували” завод із ракетним паливом: що відомо

    Учора, 10 жовтня, стало відомо про "замінування" Павлоградського хімзаводу. Там…

    Атака триває: Резніченко повідомив, скільки ракет вдалося знищити над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:58
    Атака триває: Резніченко повідомив, скільки ракет вдалося знищити над Дніпропетровщиною

    Військові відбивають ракетну атаку на область.

    Наверх