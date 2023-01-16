Триває третя доба ліквідації наслідків ракетного удару по Дніпру, – Лукашук

Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 327 доба добігає кінця.

Триває третя доба ліквідації наслідків ракетного удару по Дніпру.

40 загиблих, 39 врятованих, 76 травмованих. Ще 26 осіб розшукуються. Пошукові роботи продовжуються. В медзакладах наразі залишається 29 постраждалих.

Російські кати, які віддали і виконали цей злочинний наказ, будуть покарані. СБУ вже ідентифікувала особи військових, які причетні до злочину.

Стосовно безпекової ситуації протягом дня – ворожих атак не зафіксовано. Але на Нікопольщині нині зберігається загроза артилерійського обстрілу, тому прохання до тамтешніх мешканців дотримуватися правил безпеки.

Російські окупанти – боягузи. Вони вже розуміють, що за всі злочини, скоєні проти України та українців, їм доведеться відповідати. Тому обрали тактику терору. Хочуть знищити нашу націю, хочуть зламати наш спротив. Думають, це врятує їх від поразки та від відповідальності.

Помиляються. Час розплати настане для кожного з них.

Покладаємося на українські сили оборони, віримо в Президента і робимо все, щоб останній загарбник пішов геть з нашої землі. Туди, звідки не повертаються, – написав голова ДОР Микола Лукашук.