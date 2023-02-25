Тримайтеся подалі від дерев і рекламних щитів: у Дніпрі очікують різке погіршення погоди

Про штормове попередження дніпрян інформували на сайті ДСНС у Дніпропетровській області.
За даними Укргідрометцентру, вночі у Дніпрі та в деяких населених пунктах області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с.
У зв’язку із першим рівнем небезпеки рятувальники закликають громадян триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП, дерев та конструкцій, що можуть зірватися через сильні пориви вітру.
Читайте також:
Автор:
У суботу, 25 лютого, у Кривому Розі сталася аварія, внаслідок…
Папі Римському Франциску подарували браслет зі сталі, виготовленої на легендарному…
Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину, руйнуючи своїми снарядами цивільну інфраструктуру колись…
Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала кримінального авторитета, який майже…