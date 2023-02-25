Тримайтеся подалі від дерев і рекламних щитів: у Дніпрі очікують різке погіршення погоди

У неділю, 26 лютого, у Дніпрі та області очікується різке погіршення погодних умов. Рятувальники попередили людей про жовтий рівень небезпеки.

Про штормове попередження дніпрян інформували на сайті ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними Укргідрометцентру, вночі у Дніпрі та в деяких населених пунктах області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с.

У зв’язку із першим рівнем небезпеки рятувальники закликають громадян триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП, дерев та конструкцій, що можуть зірватися через сильні пориви вітру.

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