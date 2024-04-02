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  • Три крупні виграші в лотерею за 4 місяці: у Павлограді живе найвезучіший гравець в Україні

Три крупні виграші в лотерею за 4 місяці: у Павлограді живе найвезучіший гравець в Україні

Сьогодні 18:00
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Чоловік вже втретє за чотири місяці виграє в лотерею.

Новости Днепра про Три крупні виграші в лотерею за 4 місяці: у Павлограді живе найвезучіший гравець в Україні

Мешканець Павлограда, що в Дніпропетровській області, втретє за останні чотири місяці виграв чималий лотерейний приз. Про це повідомляє msl.ua.

Нещодавно чоловік зірвав “кущ” в лотереї “Переможна 4”. Павлоградець виграв 173 тисячі гривень. 

Фартового павлоградця звуть Володимир. Чоловік каже, що й сам не може пригадати, скільки разів йому вже вдалося вигравати досить чималі суми. 

Я вигравав у “Лото-Забава” 7 500 гривень, у “Спортпрогноз”, “Переможна 4” та ще в декількох лотереях, – розповідає Володимир.

Чоловік каже, що не витрачає на лотереї багато грошей, а купує найдешевші квитки. 

Своєю улюбленою лотереєю Володимир вважає “Переможну 4”. Саме в цій грі Володимир найчастіше виграє.

Напередодні Нового року я купив білет за 5 гривень і виграв 43 000 гривень, тиждень тому виграв 4 000 гривень, а 25 березня виграв 173 000 гривень. Ось тепер думаю, може спробувати виграти пів мільйона? – розповідає чоловік. 

Щодо планів на виграні кошти, Володимир повідомив, що вже знає на що їх витратить, але хоче залишити свої плани у таємниці.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш.

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Новости Днепра про Три крупні виграші в лотерею за 4 місяці: у Павлограді живе найвезучіший гравець в УкраїніУкраїнська

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