Представники компаній долучилися до Конференції з відновлення України і продемонстрували свою роботу під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, який відвідав Конференцію з відновлення України.
“Приємно бачити бізнес з Дніпропетровщини на Конференції з відновлення України. Бізнес, який під час війни демонструє стійкість.
Ворог нещадно атакує Дніпропетровщину. Проте навіть в таких умовах бізнес не здається, продовжує свою роботу, йде вперед. Дякую всім, чия стійкість та незламність – це опора не лише для нашого регіону, а й для всієї України.”, – зазначив Микола Лукашук.
Він також розповів, чим займається кожна з компаній. За словами Миколи Лукашука, вони проявили стійкість під час війни та продовжують допомагати.
«Біосфера» – один з лідерів виробництва і дистрибуції товарів для дому та гігієни в Україні, Східній Європі, Центральній Азії.
«ДТЕК» – найбільший приватний інвестор енергетичної галузі, який успішно розвиває зелену енергетику шляхом будівництва відновлюваних електростанцій.
«Інтерпайп» – сталеливарна промисловість. Продукція компанії постачається приблизно у 80 країн світу.
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