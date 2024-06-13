Три компанії з Дніпропетровщини будуть допомагати відбудовувати Україну - Днепр Инфо
Три компанії з Дніпропетровщини будуть допомагати відбудовувати Україну
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Сегодня 16:52

Компанії з Дніпропетровської області: “Біосфера”, “ДТЕК” та “Інтерпайп” будуть відбудовувати Україну разом з іншими бізнесами.

Новости Днепра про Три компанії з Дніпропетровщини будуть допомагати відбудовувати Україну

Представники компаній долучилися до Конференції з відновлення України і продемонстрували свою роботу під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, який відвідав Конференцію з відновлення України.

“Приємно бачити бізнес з Дніпропетровщини на Конференції з відновлення України. Бізнес, який під час війни демонструє стійкість.
Ворог нещадно атакує Дніпропетровщину. Проте навіть в таких умовах бізнес не здається, продовжує свою роботу, йде вперед. Дякую всім, чия стійкість та незламність – це опора не лише для нашого регіону, а й для всієї України.”, – зазначив Микола Лукашук.

Він також розповів, чим займається кожна з компаній. За словами Миколи Лукашука, вони проявили стійкість під час війни та продовжують допомагати.

«Біосфера» – один з лідерів виробництва і дистрибуції товарів для дому та гігієни в Україні, Східній Європі, Центральній Азії.
«ДТЕК» – найбільший приватний інвестор енергетичної галузі, який успішно розвиває зелену енергетику шляхом будівництва відновлюваних електростанцій.
«Інтерпайп» – сталеливарна промисловість. Продукція компанії постачається приблизно у 80 країн світу.

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