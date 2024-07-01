Сайт Дніпра Новини Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня
Відразу по три черги вимикатимуть світло 2 липня.
2 липня в Україні будуть залучати три черги відключень одночасно впродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00. Про це повідомила компанія “Укренерго”.
Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку.
У Дніпрі та області, для абонентів ЦЕК, 2-го липня з 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:
з 00:00 до 02:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг; з 02:00 до 06:00 застосовуватимуться відключення III, IV та VI черг; з 06:00 до 09:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг; з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІІІ, ІV та VІ черг; з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення IІІ, ІV та VI черг з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг.
Для абонентів ДТЕК також можуть застосовувати світло-сірі графіки.
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Українська Яна Юхименко
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