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Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня

Сьогодні 18:43
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Відразу по три черги вимикатимуть світло 2 липня.

Новости Днепра про Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня

2 липня в Україні будуть залучати три черги відключень одночасно впродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00. Про це повідомила компанія “Укренерго”.

Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку.

У Дніпрі та області, для абонентів ЦЕК, 2-го липня з 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

  • з 00:00 до 02:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг;
  • з 02:00 до 06:00 застосовуватимуться відключення III, IV та VI черг;
  • з 06:00 до 09:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг;
  • з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІІІ, ІV та VІ черг;
  • з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг
  • з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення IІІ, ІV та VI черг
  • з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг.

Для абонентів ДТЕК також можуть застосовувати світло-сірі графіки. 

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Новости Днепра про Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липняУкраїнська

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