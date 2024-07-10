TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху.
До списку ділянок на українських трасах, де вимірюватимуть швидкість, додали 17 нових. Це стосується і Дніпропетровщини.
Нові ділянки в нашій області зʼявляться на трасі Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя, а також у Камʼянському на проспекті Свободи.
Повний перелік можна побачити нижче:
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