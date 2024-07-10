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  • TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

Сьогодні 12:26
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Поціновувачам швидкісної їзди варто звернути увагу.

Новости Днепра про TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з'являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху.

До списку ділянок на українських трасах, де вимірюватимуть швидкість, додали 17 нових. Це стосується і Дніпропетровщини. 

Нові ділянки в нашій області зʼявляться на трасі Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя, а також у Камʼянському на проспекті Свободи.

Повний перелік можна побачити нижче:

Новости Днепра про TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з'являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

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Новости Днепра про TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з'являться нові локації, де вимірюють швидкість рухуУкраїнська

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