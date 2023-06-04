Троє в реанімації: що відомо про стан дітей, які вчора постраждали через приліт в передмісті Дніпра

Троє хлопчиків, які постраждали під час вчорашнього прильоту по Підгородному, наразі в реанімації

Про це розповів очільник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Троє дітей, які вчора постраждали через ворожий приліт, наразі в реанімації. Найтяжчий 15-річний Олександр, у сусідній з ним палаті знаходиться 11-річний Денис. Дещо краще себе почуває 6-річний Давид. У всіх хлопців множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували.

Сергій Лисак відвідав 6-річного Давида, який під час вибуху був з батьками вдома.

Мить – і квартира перетворилася на руїни. Та головне – родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина – в реанімації, – розповідає Сергій Лисак.

Юні пацієнти йдуть на поправку, кажуть лікарі. Якщо так буде й далі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат.

Рани загояться, але спомин про найстрашніший вечір – не зітреться ніколи. Найтяжче чути такі історії з вуст дітей… Найшвидшого одужання, хлопці! – написав Сергій Лисак в своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, під час ракетного удару по житловому кварталі в Підгородному загинула 2-річна Ліза. Ще 22 людини отримали поранення різної тяжкості.

Читайте також:

Українська

Автор: