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Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

Сьогодні 15:48
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Чоловіків викрили та затримали.

Новости Днепра про Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

Два проросійськи налаштовані жителі Кам’янського у забороненій соціальній мережі розміщували публікації з підтримкою рішень та дій держави-агресора. В опублікованих дописах вони публічно закликали до співпраці з ворогом та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

А мешканець Кривого Рогу через акаунт у соцмережі поширював публікації з російських інформаційних ресурсів, в яких схвалював російську окупацію українських територій та підтримував збройні формування рф.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Новости Днепра про Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

Новости Днепра про Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

Чоловікам повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Тепер поціновувачі “руського міра” можуть провести за ґратами від 12 до 15 років.

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Новости Днепра про Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогомУкраїнська

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