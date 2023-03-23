Троє мешканців Дніпра заробляли на чоловіках, які не хотіли мобілізовуватися: деталі схеми

Троє мешканців Дніпра організувати схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

Так, троє мешканців Дніпра – двоє чоловіків та жінка віком 33, 36 та 41 рік, організували схему, завдяки якій допомагали призовникам уникати мобілізації. Вони шукали військовозобов’язаних, які хотіли “відмазатися” від служби та виїхати за кордон.

Для цього вони створювали підроблені медичні довідки, котрі підтверджували наявність хронічних та інших захворювань, через які чоловіки ставали непридатними для військової служби.

За свої послуги вони брати по 8 тисяч доларів. Втім, 19 березня бізнес прикрили. Поліцейські провели обшуки в помешканнях організаторів схеми.

Під час обшуків правоохоронці знайшли бланки медичних довідок, фотографії військовозобов’язаних, а також мобільні телефони, банківські картки, носії пам’яті, гроші у сумі понад 17 тисяч доларів та інші речові докази. А також вилучили шість автомобілів, які належать підозрюваним.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм вручили клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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