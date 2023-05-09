Троє людей у зоні ризику: під Кривим Рогом зафіксували собачий сказ

Поблизу Кривого Рогу, на території П’ятихатської територіальної громади, зафіксували осередок сказу у домашньої тварини, а саме собаки.

Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Представники охорони здоров’я та ветеринарної медицини проводять епідеміологічне розслідування події, організували протиепідемічні заходи.

Троє дорослих перебувають у зоні ризику. Їх оглянули лікарі, вони отримують профілактичні щеплення проти сказу.

Ситуація залишається на контролі медичних фахівців.

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