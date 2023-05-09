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Троє людей у зоні ризику: під Кривим Рогом зафіксували собачий сказ

Сьогодні 20:30
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Поблизу Кривого Рогу, на території П’ятихатської територіальної громади, зафіксували осередок сказу у домашньої тварини, а саме собаки.

Новости Днепра про Троє людей у зоні ризику: під Кривим Рогом зафіксували собачий сказ

Про це йдеться на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Представники охорони здоров’я та ветеринарної медицини проводять епідеміологічне розслідування події, організували протиепідемічні заходи.

Троє дорослих перебувають у зоні ризику. Їх оглянули лікарі, вони отримують профілактичні щеплення проти сказу.

Ситуація залишається на контролі медичних фахівців.

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Новости Днепра про Троє людей у зоні ризику: під Кривим Рогом зафіксували собачий сказУкраїнська Новости Днепра про Троє людей у зоні ризику: під Кривим Рогом зафіксували собачий сказРусский

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