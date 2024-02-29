Троє дітей залишилися без батька: в бою за Україну загинув боєць з Дніпропетровщини Олександр Коваль

4 лютого 2024 року в бою поблизу Очеретяного Донецької області загинув боєць з Дніпропетровщини Олександр Коваль.
Про це повідомили на ФБ-сторінці “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
Олександр понад 20 років працював слюсарем-ремонтником на цьому підприємстві. Колеги згадують про нього як про досвідченого працівника та прекрасну людину.
Надійний, чесний, відповідальний, щирий, Олександр завжди був поряд, завжди був готовий підтримати та допомогти і словом, і ділом, – говорять колеги Героя.
У захисника залишилися дружина та троє дітей.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та друзям Олександра! Вічна пам’ять!
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