Тропічні риби, спалені машини та мумія з Єгипту: ТОП-11 цікавих музеїв Дніпра

У Дніпрі працює понад 15 різних музеїв, де можна побачити та дізнатися багато цікавого. Можна подивитися на банкноти всіх країн світу, вивчити флору та фауну області, познайомитись із сучасним українським мистецтвом. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-11 найпопулярніших музеїв Дніпра.

Найперший та найстаріший

Історичний музей ім. Яворницького вважається одним із найстаріших в Україні. Заснований у 1849 році з ініціативи зокрема тодішнього губернатора Андрія Фабра музей за час свого існування зумів змінити кілька місць «проживання». Вже на той час у музеї, поряд із археологічними знахідками краю експонувалися предмети, привезені з Древнього Єгипту та Греції. Один із таких експонатів – мумію жінки з Єгипту було привезено до музею губернатором Фабром. Вона досі зберігається у музеї. А почесний громадянин міста Олександр Поль заповідав закладу всю зібрану колекцію археологічних знахідок, знайдених ним на території області. У музеї є кілька тематичних залів, регулярно проводяться виставки, інтерактивні заходи, екскурсії, майстер-класи.

Сучасна історія

Також у Дніпрі є музей, присвячений війні України та Росії. У ньому є відкрита експозиція – вона на вулиці. Тут виставлені автомобілі, знаки, техніка, що згоріла, привезена з Донецької та Луганської області ще в 2015 році. Друга частина експозиції знаходиться у будівлі діорами «Битва за Дніпро». Тут є пам’ятна стіна, присвячена тим, хто віддав життя за незалежність України, стенд із шевронами різних підрозділів ЗСУ, речі військових, волонтерів, медиків, вирізки з газет із розповідями про героїв. Експозиція розповідає про громадянський подвиг мешканців області під час проведення АТО.

Меморіальний комплекс

У Дніпрі також знаходиться музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» – меморіальний комплекс, присвячений Голокосту. У ньому чотири зали, а загальна площа композиції становить близько 3 тис. кв.м. У музеї є експонати, які розповідають про традиції іудаїзму, особливості життя євреїв у містах та містечках. Одна із залів присвячена пам’яті про тих, хто загинув у Другу світову війну. На виході з закладу можна побачити інсталяцію «Розлом світу», а відмінною особливістю музею є його мультимедійні інсталяції, голограми, можливість трансляції відео та аудіозаписів.

Картинна галерея

Художній музей Дніпра був відкритий у 1914 році та називався «Катеринославська картинна галерея». У музеї представлено близько 9 тис. різних робіт місцевих художників, а також Рєпіна, Айвазовського, Куїнджі. Окрім живопису у музеї представлені скульптури, графіка, іконопис. Також тут регулярно проводяться різноманітні виставки, сучасних художників та фотографів.

Будинок-музей

Дмитро Яворницький – історик та археолог, один із найбільших дослідників історії Запорізького козацтва. Він 30 років завідував сучасним національним історичним музеєм Дніпра, поповнював його колекцію, збирав фольклорний матеріал регіону, захищав музей від пограбування під час Першої світової війни та революції.

Серед його робіт «Історія міста Катеринослава» та «Історія запорізьких козаків». У Дніпрі є меморіальний будинок-музей Яворницького, відкритий 1988 року в будинку, де мешкав і працював історик. У будівлі відновлено інтер’єр, яким він був за Яворницького, його особисті речі, робочі документи.

Ретро-техніка

Музей «Машини часу» – це зібрання кількох десятків раритетних автомобілів та мототехніки, що була в ході 50 і більше років тому. Тут можна побачити не тільки звичні машини, що їздили по вулиці, а й гоночні боліди, вантажівки. В експозиції музею понад 50 автомобілів різних епох із різних країн.

Риби і фауна

Зоологічний музей у Дніпрі було засновано у 1924 році. У ньому кілька залів, де зібрані експонати, які розповідають про птахів і тварин не лише «проживають» у нашій області, а й у всьому світі. Усього – понад 8 тис тварин, птахів та рептилій. У музеї можна побачити, як виглядає сніговий краб, анаконда, бенгальський тигр, крокодил, сніговий барс, колібрі та рожевий фламінго.

Музей грошей

Музей, де представлені монети та купюри з усього світу знаходиться у навчальному корпусі одного з вишів Дніпра. Замість залів експозиція розміщена у коридорах та на сходових прольотах. Тут зібрані грошові знаки з часів Київської Русі і до сьогодні.

Авангард у скульптурі

У Дніпрі кілька років тому відкрився музей творчості скульптора та художника Вадима Сідура. Експозиція знаходиться у навчальному закладі, який відвідував Сідур. Серед експонатів – репліки його творів. Незважаючи на те, що Вадим Сідур уродженець нашого міста, у Дніпрі не залишилося його авторських робіт. У музеї зібрано понад три десятки експонатів з кераміки, гіпсу, металу, дерева, художньої емалі.

Живі «експонати»

Побачити різні види риб, черепах та крокодила можна в «Акваріумі». Це свого роду музей із живими «експонатами», відкритий 1986 року. У стінах залу знаходиться 20 акваріумів, де живуть представники риб Центральної та Південної Америки, Африки, Індонезії, Південно-Східної Азії.

Про Дніпро

Кілька років тому у Дніпрі відкрився музей присвячений історії нашого міста. Серед його експонатів зразки катеринославської пластичної цегли, предмети, які розповідають про те, як проходила торгівля у місті. У музеї можна переглянути інтерактивні фільми, що розповідають про розвиток промисловості Дніпра, побачити фото, де зображено місто понад 100 років тому.

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