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Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний затор

Сьогодні 17:42
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний затор

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі на Новому мосту в сторону лівого берега утворився величезний затор.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

Зазначається, що на Слобожанському проспекті зламався тролейбус. Він і перекрив рух.

Тому, якщо плануєте їхати на лівий берез через Новий міст, враховуйте цю інформацію. А краще знайдіть інший шлях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою.

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Новости Днепра про Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний заторУкраїнська Новости Днепра про Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний заторРусский

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