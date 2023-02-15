Тролейбус перекрив дорогу: у Дніпрі на Новому мосту величезний затор

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі на Новому мосту в сторону лівого берега утворився величезний затор.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.
Зазначається, що на Слобожанському проспекті зламався тролейбус. Він і перекрив рух.
Тому, якщо плануєте їхати на лівий берез через Новий міст, враховуйте цю інформацію. А краще знайдіть інший шлях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Мазепи перекинулась фура з горілкою.
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