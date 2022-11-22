Трохи більша за колібрі: у Дніпрі сфотографували одну із найменших пташок України (ФОТО)

У Дніпрі сфотографували одну із найменших пташок України.

Маленьку пташку зняв фотограф із Дніпра Олег Присяжнюк.

Ця пташка має багато назв: волове очко, хтось називає її кропив’янка або кропивник, а латинська назва пернатої – Troglodytes troglodytes. Це одна із найменших пташок, які є в Україні.

До прикладу, найменша пташка України – золотомушка жовточуба, довжина її тіла 9–10 см, а вага 4–8 г. Вона постійно рухається з гілки на гілку, змінюючи пози, але її можна також побачити висячою вниз головою. Золотомушка комунікабельна, тому підпускає людину на близьку відстань. Живиться переважно дрібними безхребетними, їх личинками та насінням.

А волове очко трохи більша за свою родичку, довжина її тіла: 10 см, а вага: 9–11 грамів.

Цю пташку легко впізнати по піднятому короткому хвостику, що стирчить догори. Птах відомий тим, що не боїться людей, а його пісні дуже гучні й дзвінкі. Волові очка дуже маленькі, тому вночі мерзнуть, а взимку взагалі можуть ночувати по декілька представників в одному гнізді.

Зазначимо, що найменшою пташкою в світі є колібрі-бджілка, її розміри 2-4 см, вага – не більше 2 грамів.

Читайте також:

Українська

Автор: