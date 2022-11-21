Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

Жителька Верхньодніпровського району народила дитину прямо в кареті «швидкої» на шляху до пологового будинку.

Про це повідомляє завідувач Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У 22-річної жінки почалися перейми. На виклик оперативно прибула бригада Верхньодніпровської підстанції Кам’янської станції обласного центру ЕМД та МК.

Як виявилося, жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Для неї ці були треті пологи.

По дорозі до пологового будинку через 25 хвилин поїздки у вагітної почалися стрімкі пологи. Фельдшер прийняла їх у кареті «швидкої».

Пологи пройшли швидко та без ускладнень. Жінка стала мамою дівчинки. Матір та дитину доставили до пологового будинку в Кам’янському.

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