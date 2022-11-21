Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

Сьогодні 20:30
просмотров

Жителька Верхньодніпровського району народила дитину прямо в кареті «швидкої» на шляху до пологового будинку.

Новости Днепра про Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

Про це повідомляє завідувач Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У 22-річної жінки почалися перейми. На виклик оперативно прибула бригада Верхньодніпровської підстанції Кам’янської станції обласного центру ЕМД та МК.

Як виявилося, жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Для неї ці були треті пологи.

По дорозі до пологового будинку через 25 хвилин поїздки у вагітної почалися стрімкі пологи. Фельдшер прийняла їх у кареті «швидкої».

Пологи пройшли швидко та без ускладнень. Жінка стала мамою дівчинки. Матір та дитину доставили до пологового будинку в Кам’янському.

Новости Днепра про Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

Читайте також:

Новости Днепра про Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»Українська Новости Днепра про Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітей

    За офіційною інформацією ювенальних прокурорів постраждали більше ніж 1 276…

    У Днепрі 89-річний дідусь вистрибнув з вікна після того, як вдарил ножом жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Днепрі 89-річний дідусь вистрибнув з вікна після того, як вдарил ножом жінку

    Сьогодні, 21 листопада, 60-річна жінка викликала поліцію на пр. Петра…

    Криворізький велосипедний крадій проведе у в’язниці три роки: вирок суду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Криворізький велосипедний крадій проведе у в’язниці три роки: вирок суду

    Мешканець Кривого Рогу викрав велосипед з під’їзду однієї з міських…

    У Дніпрі біля Озерки продають ресторан за ціною двокімнатної квартири (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Дніпрі біля Озерки продають ресторан за ціною двокімнатної квартири (ФОТО)

    У Дніпрі можна купити ресторан за ціною двокімнатної квартири розташованої…

    Наверх