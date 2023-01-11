Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • «Третьої світової війни не буде»: Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса»

«Третьої світової війни не буде»: Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса»

Сьогодні 11:18
просмотров

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів 80-ї церемонії вручення кінопремії «Золотий глобус».

Новости Днепра про «Третьої світової війни не буде»: Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса»

Відео виступу опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На заході Зеленського представив актор Шон Пенн, який кілька разів приїжджав до України та знімає документальний фільм про нашу країну.

Якби свобода мріяла бути списом, я з гордістю представляю людину, яка сьогодні є найвідточенішим наконечником цього списа, – сказав Пенн, представляючи українського президента.

Зеленський у своєму онлайн-зверненні нагадав глядачам, що премію «Золотий глобус» почали вручати під час Другої світової війни. Він зазначив, що боротьба України проти вторгнення росії символізує «боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів».

Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія, – сказав Зеленський.

Та пообіцяв, що Україна зупинить російську агресію за допомогою вільного світу.

Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги, – додав президент.

Читайте також:

Новости Днепра про «Третьої світової війни не буде»: Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса»Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Прикарпатті мешканець Дніпра поранив ножем 15-річного хлопця, який втрутився в бійку
    Новини Дніпра
    Вчора 14:57
    На Прикарпатті мешканець Дніпра поранив ножем 15-річного хлопця, який втрутився в бійку

    6 січня в обідню пору на лінію «102» надійшло повідомлення…

    Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізод
    Новини Дніпра
    Вчора 13:36
    Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізод

    Відомий пес-сапер Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу.

    У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”
    Новини Дніпра
    09.01.2023 15:20
    У Мінцифри відповіли, чи будуть надсилати повістки через “Дію”

    Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки…

    У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні
    новини України
    08.01.2023 17:39
    У ГУР розповіли, коли росіяни знову можуть масовано вдарити ракетами по Україні

    Сьогодні чи завтра армія рф може провести чергову ракетну атаку…

    Наверх