«Третьої світової війни не буде»: Зеленський виступив на церемонії вручення «Золотого глобуса»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до глядачів 80-ї церемонії вручення кінопремії «Золотий глобус».

Відео виступу опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

На заході Зеленського представив актор Шон Пенн, який кілька разів приїжджав до України та знімає документальний фільм про нашу країну.

Якби свобода мріяла бути списом, я з гордістю представляю людину, яка сьогодні є найвідточенішим наконечником цього списа, – сказав Пенн, представляючи українського президента.

Зеленський у своєму онлайн-зверненні нагадав глядачам, що премію «Золотий глобус» почали вручати під час Другої світової війни. Він зазначив, що боротьба України проти вторгнення росії символізує «боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів».

Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія, – сказав Зеленський.

Та пообіцяв, що Україна зупинить російську агресію за допомогою вільного світу.

Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги, – додав президент.

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