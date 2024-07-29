ТЦ “Приозерний”, який перебуває у власності “ПриватБанку” хочуть продати.
29 липня на сайті банку з’явилося повідомлення про продаж ТЦ “Призерний” у Дніпрі через систему електронних торгів OpenMarket, яка належить ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України.
Зазначається, що ТЦ “Приозерний” є третім за площею торговельним центром у Дніпрі з загальною площею понад 32 тисячі квадратних метрів.
Торги відбудуться 28 серпня. Початкова ціна лоту – 430 млн 60 тисяч 700 гривень з ПДВ. Гарантійний внесок для участі у торгах становить 5% від початкової ціни (21 503 035 гривень).
Шестиповерховий ТЦ, збудований у 2009 році, отримає той, хто запропонує за нього найбільшу ціну. Торговельний центр має підземний паркінг, який може бути використаний як укриття під час повітряної тривоги. Будівля розташована у центральній частині міста, поруч із Центральним ринком та вокзалами, що робить його особливо привабливим для розвитку рітейлу.
Крім торговельних площ, майбутній власник отримає офіси, складські приміщення, розважальні та спортивні зони з басейнами і SPA. До складу лоту входить сам торговий центр загальною площею 32 408,7 кв. м за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, та 12 земельних ділянок.
Продаж майна банк пояснює тим, що основна діяльність фінустанови далека він рітейлу, тому ПриватБанк хоче позбавитися цього активу.
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