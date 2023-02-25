Третій день не виходить на зв’язок: у Дніпропетровській області розшукують 33-річного чоловіка

33-річний чоловік третій день не виходить на зв’язок, тож рідні оголосили його розшук. Про це повідомляється в Telegram-каналі пошуково-рятувального загону “Мілена”.
Прикмети: 180 сантиметрів зростом, середньої статури, русяве коротке волосся. Був одягнений у світло-сіру куртку з плащовки з капюшоном, чорну шапку з білою емблемою “чемпіон” та чорні кросівки.
Особливі прикмети: невелика родимка на правій щоці.
Наголошується, що Олександр може знаходитися у Львівській області.
Усім, хто бачив чоловіка або його білу автівку Dacia Dokker з номерами КЕ4340АВ, прохання повідомити на номери: (068) 777-01-12 або “102”.
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