Третій день не виходить на зв’язок: у Дніпропетровській області розшукують 33-річного чоловіка

Мешканець міста Кам'янське Дніпропетровської області Олександр Кудашка 22 лютого виїхав з дому на своєму авто Dacia Dokker білого кольору в напрямку Львівської області. Станом на 25 лютого його місцезнаходження невідоме.

33-річний чоловік третій день не виходить на зв’язок, тож рідні оголосили його розшук. Про це повідомляється в Telegram-каналі пошуково-рятувального загону “Мілена”.

Прикмети: 180 сантиметрів зростом, середньої статури, русяве коротке волосся. Був одягнений у світло-сіру куртку з плащовки з капюшоном, чорну шапку з білою емблемою “чемпіон” та чорні кросівки.

Особливі прикмети: невелика родимка на правій щоці.

Наголошується, що Олександр може знаходитися у Львівській області.

Усім, хто бачив чоловіка або його білу автівку Dacia Dokker з номерами КЕ4340АВ, прохання повідомити на номери: (068) 777-01-12 або “102”.

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