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Треба створити резерви: Зеленський роз’яснив хід мобілізації

Сьогодні 11:06
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Під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ президент заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви.

Новости Днепра про Треба створити резерви: Зеленський роз'яснив хід мобілізації

Про це повідомили на сайті президента.

Зеленський зазначив, що не може розкривати деталей про мобілізаційні процеси, проте повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви. Це потрібно для того, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний, – наголосив він.

Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Зеленський зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

Люди не просто важливі, а найважливіші, – сказав він.

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Новости Днепра про Треба створити резерви: Зеленський роз'яснив хід мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про Треба створити резерви: Зеленський роз'яснив хід мобілізаціїРусский

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