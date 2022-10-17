Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Багато вулиць Дніпра за всю історію існування міста неодноразово змінювали свою назву. Так, нинішня вулиця Січових Стрільців отримувала нове «ім'я» чотири рази. Вона вважається однією з найстаріших вулиць Дніпра, де досі можна побачити будинки, збудовані у ХІХ столітті. У них мешкають люди.

Розвивалася вона поступово і перші 50-60 років існування міста займала ділянку у 500 метрів.

Вулиця Січових Стрільців у Дніпрі одна із найстаріших. 150 років тому тут зводили прибуткові будинки. Спочатку забудовувався лише низ вулиці. З розвитком міста місць усім охочим жити у цьому населеному пункті не вистачало, і вулиця Січових Стрільців почала активно забудовуватись невеликими будинками.

Одноповерхові невеликі домівки почали тут з’являтися у 1880-х роках. Це були доходні будинки розраховані на людей із середнім та низьким доходом.

Найвідоміші будівлі по вулиці Січових Стрільців – це прибуткові будинки Філіпа Ревякіна, купця Когана, інженера Брука, вдови Гольберг, які зараз вже перебувають у напівзруйнованому стані.

Вони відомі всім мешканцям міста. Величезні будівлі на два-три поверхи та колись на 10-15 квартир після революції стали комунальними квартирами, потім через аварійність мешканців відселили, а будинки кілька разів горіли і тепер потихеньку руйнуються. Нажаль, ці пам’ятки архітектури нині стали символами вулиці.

Початкова назва вулиці – Олександрівська. У 1850-х роках вона займала трохи місця і тяглася від центрального проспекту до Великої Базарної. Сьогодні її можна «пізнати» одним із трамвайних маршрутів міста. 1915 року Олександрівська доходила вже до нинішнього проспекту Орлика.

Цікаво, що під час розвитку трамвайної мережі у Дніпрі рейки проходили і Олександрівською вулицею. Це можна побачити на старих фотографіях. Пізніше їх демонтували. Якийсь час після революції 1917 Олександрівська змінила свою назву на «Аеровагонну», але вже в 1921 стала «Артема», на честь політичного і партійного діяча того періоду. У 2016 році в рамках декомунізації вона знову змінила назву, і тепер це вулиця Січових Стрільців.

старі фото: А. Волок

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