Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Сьогодні 12:37
просмотров

Багато вулиць Дніпра за всю історію існування міста неодноразово змінювали свою назву. Так, нинішня вулиця Січових Стрільців отримувала нове «ім'я» чотири рази. Вона вважається однією з найстаріших вулиць Дніпра, де досі можна побачити будинки, збудовані у ХІХ столітті. У них мешкають люди.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Розвивалася вона поступово і перші 50-60 років існування міста займала ділянку у 500 метрів.

Вулиця Січових Стрільців у Дніпрі одна із найстаріших. 150 років тому тут зводили прибуткові будинки. Спочатку забудовувався лише низ вулиці. З розвитком міста місць усім охочим жити у цьому населеному пункті не вистачало, і вулиця Січових Стрільців почала активно забудовуватись невеликими будинками.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Одноповерхові невеликі домівки почали тут з’являтися у 1880-х роках. Це були доходні будинки розраховані на людей із середнім та низьким доходом.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Найвідоміші будівлі по вулиці Січових Стрільців – це прибуткові будинки Філіпа Ревякіна, купця Когана, інженера Брука, вдови Гольберг, які зараз вже перебувають у напівзруйнованому стані.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Вони відомі всім мешканцям міста. Величезні будівлі на два-три поверхи та колись на 10-15 квартир після революції стали комунальними квартирами, потім через аварійність мешканців відселили, а будинки кілька разів горіли і тепер потихеньку руйнуються. Нажаль, ці пам’ятки архітектури нині стали символами вулиці.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Початкова назва вулиці – Олександрівська. У 1850-х роках вона займала трохи місця і тяглася від центрального проспекту до Великої Базарної. Сьогодні її можна «пізнати» одним із трамвайних маршрутів міста. 1915 року Олександрівська доходила вже до нинішнього проспекту Орлика.

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у Дніпрі

Цікаво, що під час розвитку трамвайної мережі у Дніпрі рейки проходили і Олександрівською вулицею. Це можна побачити на старих фотографіях. Пізніше їх демонтували. Якийсь час після революції 1917 Олександрівська змінила свою назву на «Аеровагонну», але вже в 1921 стала «Артема», на честь політичного і партійного діяча того періоду. У 2016 році в рамках декомунізації вона знову змінила назву, і тепер це вулиця Січових Стрільців.

старі фото: А. Волок

Читайте також:

Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Трамвайні рейки та назва на честь вагонів: історія вулиці Січових Стрільців у ДніпріРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    У Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку

    У шматку м'яса, купленому в місцевому магазині, знайшли шматок голки.

    Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:10
    Екстрені відключення електрики: де у Дніпрі та області вже немає світла

    У Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.

    Сьогодні йому б виповнилося 38: у бою за Україну загинув Захисник з Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Сьогодні йому б виповнилося 38: у бою за Україну загинув Захисник з Кам’янського

    У середу, 12 жовтня, загинув Захисник з Дніпропетровської області Сєдих…

    Окупанти примусово ставлять на облік працівників комунальних служб, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Окупанти примусово ставлять на облік працівників комунальних служб, – Генштаб

    У Станиці Луганській на Луганщині російські окупанти примусово поставили на…

    Наверх