Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це було

У Дніпрі обговорюють варіанти запуску трамвайної лінії через Новий міст до Слобожанського проспекту. У Facebook-спільноті Urban Dnipro запропонували свою футуристичну візуалізацію.
А уявімо, що з лівого берега на правий можна їхати не 40 хвилин в забитому Богдані, а 10 хвилин в новому сучасному трамваї. Уявили? Чудово — бо так обовʼязково буде! Слобожанському дуже пасує зелень та трамвай, – йдеться у повідомленні.
У коментарях досить скептично віднеслися до цієї ідея, зазначаючи, що на Донецькому шосе трамвай не вирішив проблему з трафіком.
Такий мотлох вже є на Донецькому шосе, ні дякую, краще 30 хв на Еталоні чим 90 хв на мотлоху, як на 19 трамваї, ну добре новий ще поїзде, пройде років 5 і будуть стирчати рейки й інші біді від трамвая в місті, – коментує житель Дніпра Микита.
Водночас багато хто позитивно налаштований щодо цієї ідеї.
Поки що фантазуємо, але фантазуємо красиво, – пишуть в коментарях.
Читайте також:
Автор:
На Криворіжжі від річки Саксагань залишився невеликий струмок.
Правоохоронці знайшли в Львові будинок, де підозрюваний у вбивстві залишив…
Цього літа в Україні активізувалися павуки. Але не більше того.
На Дніпропетровщині судили військового, який хотів вбити командира.