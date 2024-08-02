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  • Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це було

Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це було

Сьогодні 11:46
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У Дніпрі знову обговорюють можливість запуску трамвая із Слобожанського проспекту на правий берег.

Новости Днепра про Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це було

У Дніпрі обговорюють варіанти запуску трамвайної лінії через Новий міст до Слобожанського проспекту. У Facebook-спільноті Urban Dnipro запропонували свою футуристичну візуалізацію.

А уявімо, що з лівого берега на правий можна їхати не 40 хвилин в забитому Богдані, а 10 хвилин в новому сучасному трамваї. Уявили? Чудово — бо так обовʼязково буде! Слобожанському дуже пасує зелень та трамвай, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це було

У коментарях досить скептично віднеслися до цієї ідея, зазначаючи, що на Донецькому шосе трамвай не вирішив проблему з трафіком.

Такий мотлох вже є на Донецькому шосе, ні дякую, краще 30 хв на Еталоні чим 90 хв на мотлоху, як на 19 трамваї, ну добре новий ще поїзде, пройде років 5 і будуть стирчати рейки й інші біді від трамвая в місті, – коментує житель Дніпра Микита. 

Водночас багато хто позитивно налаштований щодо цієї ідеї.

Поки що фантазуємо, але фантазуємо красиво, – пишуть в коментарях.

Зауважимо, що колись в Дніпрі вже роздумували над тим, аби запустити трамвай з центру до лівого берега. Тоді зазначалося, що це має бути швидкісний трамвай.
 
Проте нині це тільки сміливі мрії. 

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Новости Днепра про Трамвай на правий берег зі Слобожанського проспекту: урбаністи Дніпра провізуалізували, як би це булоУкраїнська

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