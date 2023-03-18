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  • Трамвай №19 тимчасово призупинить рух: як 18 березня працюватиме електротранспорт у Дніпрі

Трамвай №19 тимчасово призупинить рух: як 18 березня працюватиме електротранспорт у Дніпрі

Сьогодні 09:06
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У суботу, 18 березня, електротранспорт Дніпра працює в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Проте будуть деякі зміни на конкретних маршрутах.

Новости Днепра про Трамвай №19 тимчасово призупинить рух: як 18 березня працюватиме електротранспорт у Дніпрі

Так, через знеструмленням ділянки контактної мережі для проведення робіт з поточного ремонту вуличного освітлення КП «Міськсвітло» буде призупинено рух за трамвайним маршрутом №19 на період з 9:00 до 17:00. 

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу.

Крім того, містом курсуватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 733 автобуси (з них 140 – великої місткості). 

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.

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Новости Днепра про Трамвай №19 тимчасово призупинить рух: як 18 березня працюватиме електротранспорт у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Трамвай №19 тимчасово призупинить рух: як 18 березня працюватиме електротранспорт у ДніпріРусский

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