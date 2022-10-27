«Трактор перемагає»: в Україні створили цікавий дерев’яний 3D-конструктор

Він втілює у собі героїчні подвиги українських фермерів під час війни.
Про це компанія повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.
Усього в конструкторі 272 деталі. Зібрати їх не складно і для цього не потрібен клей.
У комплекті йде буксирувальний трос і картонний ворожий танк.
Це український трактор, який буксирує трофейний російський танк. Люк, двері та капот дерев’яного трактора відчиняються, а кут повороту коліс можна змінювати, повертаючи їх вручну. Щодо танка, ми створили його з картону (вперше у нашій колекції), щоб ви могли пробити отвори або пошкодити його будь-яким способом, який вам подобається, – зазначили у компанії.
Частину коштів, отриманих з продажу конструктора, розробники обіцяють передати на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та Кривому Розі урочисто погасили нову марку «Доброго вечора, ми з України!».
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Зранку гарні новини.
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Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.