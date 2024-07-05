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  • Трагедія на воді: на Дніпропетровщині юнак потонув, коли намагався з другом переплисти річку

Трагедія на воді: на Дніпропетровщині юнак потонув, коли намагався з другом переплисти річку

Сьогодні 10:38
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Юнак потонув, коли хотів переплисти Інгулець.

Новости Днепра про Трагедія на воді: на Дніпропетровщині юнак потонув, коли намагався з другом переплисти річку

На турбазі у Мар’янівці, що біля Кривого Рогу заплив двох юнаків у річці Інгулець завершився смертю одного із них. 

Як повідомляють ЗМІ, 19-річний хлопець разом з другом під час відпочинку захотіли перепливсти Інгулець, однак упродовж запливу одному із них стало зле. Плавець невдовзі зник під водою. Шукали юнака водолази. Вони виявили тіло потопельника за 70 метрів від берега та на глибині 6 метрів. 

Уточнені обставини смерті з’ясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про Трагедія на воді: на Дніпропетровщині юнак потонув, коли намагався з другом переплисти річкуУкраїнська

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