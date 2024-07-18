Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок

Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок

Вчора 20:45
просмотров

Оподатковуватимуться всі посилки вартістю понад 45 євро, а не 150 як зараз.

Новости Днепра про Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок

Уряд схвалив зміни до закону про бюджет-2024 щодо оподаткування поштових посилок з-за кордону.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.

“Ось ця норма говорить про те, що відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро). І то не всі”, – відмітив депутат.

Зазначається, що наразі від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро. Таке рішення Верховна Рада ухвалила ще в січні 2022 року. Закон тоді був спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.

Читайте також:

Новости Днепра про Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилокУкраїнська Новости Днепра про Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилокРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина – лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів
    Новини Дніпра
    29.05.2024 07:20
    Дніпропетровщина – лідер за рівнем податкових надходжень до місцевих бюджетів

    Дніпропетровщина знову ввійшла у список лідерів за рівнем податкових надходжень…

    Як у Дніпрі зареєструвати ФОП для роботи в Instagram: інструкція
    Новини Дніпра
    19.02.2024 17:22
    Як у Дніпрі зареєструвати ФОП для роботи в Instagram: інструкція

    Для будь-якого виду трудової діяльності, у тому числі й продажу…

    В Україні нібито хочуть запровадити 18% податку на перекази з картки на картку: чи так це
    Новини Дніпра
    01.01.2024 08:58
    В Україні нібито хочуть запровадити 18% податку на перекази з картки на картку: чи так це

    Нещодавно ЗМІ з посиланням на Національну стратегію доходів, яку ухвалив…

    Із 1 липня в Україні повертають податки на пальне: на скільки здорожчає бензин та дизель
    новини України
    20.06.2023 15:48
    Із 1 липня в Україні повертають податки на пальне: на скільки здорожчає бензин та дизель

    На початку повномасштабної війни парламент майже повністю скасував акциз на…

    Наверх