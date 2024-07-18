Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок

Уряд схвалив зміни до закону про бюджет-2024 щодо оподаткування поштових посилок з-за кордону.
Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк.
“Ось ця норма говорить про те, що відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро). І то не всі”, – відмітив депутат.
Зазначається, що наразі від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро. Таке рішення Верховна Рада ухвалила ще в січні 2022 року. Закон тоді був спрямований на зниження податку на посилки з-за кордону шляхом збільшення безподаткового ліміту зі 100 до 150 євро.
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