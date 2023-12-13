Тотальне затемнення: на Дніпропетровщині посилили режим світломаскування

У Нікопольському районі частково дозволили вмикати вуличне світло, а в деяких громадах посилили режим світломаскування.

Значна частина Дніпропетровської області забула про правила світломаскування ще у квітні минулого року, але деякі громади вимушені жити у темряві, через близькість до окупованих територій.

Як розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, з настанням сезонного зменшення світлового дня, виникла потреба в режимі світломаскування. Якщо влітку світла вистачало впритул до комендантської години, коли ніхто по вулицях вже не вештався, то зараз вже о 17 вечора не вистачає вуличного освітлення.

Люди вимагають, щоб світло на вулицях вмикали хоча б до комендантської години або в пікові години, коли всі повертаються додому, але військові – проти. Як зазначив Євтушенко, довелося йти на компроміси.

Вуличне освітлення буде працювати на територіях, які розташовані в глибині району, а саме: Покровській міській, Першотравневській, Томаківській, частково у Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Щодо інших громад району позиція Сил оборони України залишається незмінною – у зв’язку з військовою необхідністю режим світломаскування залишається без змін, – зазначив Євтушенко.

Деталі в розпорядженні голови ОВА.

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