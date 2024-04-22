Торкнеться і багатоквартирних будинків: де у Дніпрі з 22 до 26 квітня будуть відключати воду боржникам

Сума заборгованості за цими адресами становить 1 568 205,89 грн.

КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам. З 22 до 26 квітня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у наступних районах міста:

Новокодацький,

Центральний,

Чечелівський,

Самарський.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Зазначається, що відключення водопостачання також буде проведено боржникам багатоквартирних будинків.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Сума заборгованості перед нашим підприємством за цими адресами становить 1 568 205,89 грн. Щоб не залишитися без води, просимо боржників терміново погасити борги. КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП”, – додали в КП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла до 20:30: усі адреси.

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