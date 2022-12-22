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  • Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім’я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газом

Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім’я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газом

Сьогодні 10:34
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У Покрові на Дніпропетровщині сім'я ледь не загинула від чадного газу.

Новости Днепра про Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім'я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газом

Про цю історію розповів завідувач підстанції екстреної медицини міста Покров Олег Макіда.

За його словами, у місті Покров родина отруїлася чадним газом. Приїхавши на виклик, медики побачили трьох постраждалих. 24-річна жінка та 16-річна дівчина відчували запаморочення, слабкість, шум в голові та вухах, нудоту та часте серцебиття. У домі також знаходилося 11-місячне немовля, дитина була в глибокому сні.

Медикам зателефонували сусіди, які прийшли в гості та зрозуміли, що з жінками щось не так. Як виявилося, ті розпалили буржуйку, щоб зігрітися та отруїлися чадним газом.

На щастя, сусіди прийшли вчасно та трагедії не сталося. Фельдшери надали медичну допомогу згідно з протоколом, розпочали інфузійну терапію і  доставили пацієнтів до приймального відділення Центральної міської лікарні м. Покров.

Новости Днепра про Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім'я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газом

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Новости Днепра про Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім'я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газомУкраїнська Новости Днепра про Топили буржуйку: на Дніпропетровщині cім'я з 11-місячним немовлям отруїлась чадним газомРусский

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