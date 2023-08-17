ТОП-8 найдешевших будинків в оренду у Дніпрі: як виглядають і скільки за них просять (ФОТО)

Зняти будинок у Дніпрі недорого можливо, але при цьому скоріш за все доведеться відмовитися від низки зручностей, наявності сучасних меблів чи ремонту. Але в таких будинках є і свої плюси: він може перебувати на одній із центральних вулиць міста або за кілька хвилин ходьби від річки, ринку, парку чи вокзалу – кому що до вподоби. Живучи в орендованому будинку не потрібно переживати за початок опалювального сезону – зазвичай там встановлено індивідуальне опалення і починати топити можна у будь-який час, плюс у таких будинках легше встановити генератор, адже є можливість тримати його на вулиці, як і вимагають правила безпеки, і не переживати за вимкнення світла.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує винайняти будинок у Дніпрі.

4,5 тис грн коштуватиме зняти будинок у Дніпрі в районі вулиці Калинова. Площа будинку 25 кв м, у ньому одна кімната та кухня. Всі зручності у будинку. Є необхідна техніка – від пральної машини до кондиціонера. Додатково потрібно буде оплачувати електроенергію. Обстановка в будинку аскетична, але техніка та сантехніка – нові. Будинок знаходиться на ділянці 3 сотки.

Стільки ж обійдеться зняти будинок у Дніпрі неподалік пам’ятника Слави. У будинку є кімната, кухня, зручності, з техніки – плита, холодильник, мікрохвильова піч, чайник, пилосос та пральна машина. Проживати в будинку зможе лише одна людина. Додатково доведеться платити за комуналку – 500 грн. Площа ділянки – 4 сотки. Будинок – 30 кв м.

5,1 тис грн коштуватиме оренда будинку в районі вулиці Робочої. Будівля досить нова, була зведена після 2015 року. Стіни утеплені, є роздільний санвузол, потрібна техніка – від праски до телевізора. На ділянці є гараж, мангал. Можливе проживання із тваринами.

За 5 тис грн у Дніпрі можна зняти будинок у районі житлового масиву Парус. У будинку дві кімнати та 40 кв м загальної площі. Є душова, але туалет на подвір’ї. Також на подвір’ї є місце під авто. У будинку є диван, крісла, техніка, квіти та килими. Також є маленька веранда. Косметичний ремонт був досить давно.

Стільки ж коштуватиме житло в районі Озерки. Будинок дуже маленький – всього 18 кв м, є індивідуальне опалення, але туалет на території, у будинок проведена вода, інтернет, є техніка, меблі, великий килим та телевізор. За комуналку платити не треба.

Будинок у районі вулиці Образцова можна орендувати за 6 тис грн. Додатково доведеться сплачувати за комуналку. Двір знаходиться неподалік місцевого ринку. У будівлі одна кімната, є кухня, туалет та ванна, з техніки все: від холодильника до кондиціонера. Здавати його готові парі без дітей та тварин. Будинок двоповерховий.

Зняти частину будинку в районі вулиці Дарвіна у Дніпрі коштуватиме 7 тис грн. В оголошенні йдеться, що платити за комунальні послуги не потрібно. У будинку здається одна кімната. Можна користуватися кухнею, туалетом, ванною та всією технікою. У кімнаті поки що немає меблів, але її готові привезти, якщо у квартиранта не буде своєї. Можливе проживання із тваринами.

У Кайдаках зняти будинок коштуватиме 7,5 тис грн. У приміщенні нещодавно був ремонт, меблі у хорошому стані. У будинку 2 кімнати, загальна площа 50 кв. м. Є техніка, а у дворі – місце під авто.

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