ТОП-5 отруйних павуків, які можуть мешкати у Дніпрі: де ховаються та як виглядають

У різних регіонах України активізувалися отруйні павуки. Дніпропетровська область – не виняток. У нас у регіоні водиться щонайменше 5 видів різних отруйних павуків.

Журналісти dnepr.info дізналися, які отруйні павуки водяться в області та Дніпрі та що робити людині, якщо вона стала її жертвою.

Укуси павуків можуть завдати чимало проблем. За наявності алергії на їхню отруту або не вчасно наданої медичної допомоги укушений може отримати низку проблем зі здоров’ям аж до смерті.

Каракурт чи Чорна вдова

Каракурт мешкає у південних областях України, але у теплу пору року може мігрувати до степових зон і навіть на північ. Вони чорного кольору та невеликого розміру. Самці – 7 см, а ось самки виростають до 2 сантиметрів. Їхня отрута дуже токсична – у 12 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії. Вони ведуть нічний спосіб життя, ховаються у норах чи ямах. Мешкають у скошеній траві, піску, камінні. Цей вид павуків не агресивний і не нападає першим, а кусає лише за самозахисту. Тому прогулюючись у лісі травою не зайвим буде уважно дивитися під ноги – якщо необережно наступити на павука – він захоче у відповідь вкусити кривдника.

Укус Чорної вдови найбільш небезпечний для маленьких дітей та людей похилого віку.

Південноросійський тарантул або павук-вовк

Південноросійський тарантул досить великого розміру – найбільші особини можуть досягати до 3,5 см завдовжки. Також його особливістю є волосинки на лапках. Вони також ведуть нічний спосіб життя, мешкають у степу та лісово-степовій зоні. Цього року його бачили у Царичанському районі.

Перед укусом тарантул піднімає передні лапки вгору, таким чином попереджаючи, що зараз він нападатиме. Як зазначають зоологи, павук-вовк ніколи не нападає першим, а атакує лише у разі самозахисту. Тарантула також ніколи не побачити тим, хто сидить на павутині, як і каракурта, оскільки павук-вол живе в земляних нірках і ловлять свою видобуток із засідки. За відчуттям, укус тарантула порівнюють з укусом бджоли або оси, їх отрута діє на людину аналогічно.

Аргіопа

Павук виду «аргіопа» любить жити у степу та пустелі, але останнім часом його бачили у різних областях України. Віддає перевагу лукам, узбіччям доріг, узліссям, ділянкам, де багато сонячного світла. Живе на чагарниках та трав’янистих рослинах. Плете павутиння – її малюнок великий і колесоподібний, а нитки утворюють своєрідні зигзаги – це відмінна риса «житла» та «пасток» аргіопи.

Павук зазвичай сидить у центрі павутини і своїм виглядом нагадує букву Х. Також аргіопу відрізняє забарвлення – смугасте жовто-чорне або біле черевце і такі ж лапки. Друга назва аргіопи – павук-оса, за його схоже забарвлення.

Самці не кусають, кусають лише самки цього виду і те, якщо розуміють, що їм може загрожувати небезпека. Першими не нападають. Укус павука схожий на укус бджоли або оси.

Жовтий павук Сак

Через зміну клімату в Україну перебрався жовтий павук. Раніше місцем його проживання була Центральна Європа. Його отрута не становить загрози життю людини, але укуси дуже болісні. Мешкають на присадибних ділянках, городах, степах, лісосмугах під камінням та в норках. Замість павутиння живуть у своєрідних «гніздах» трубкоподібної форми.

Розмір павуків невеликий – до 1 см. Буває жовтого, кремового чи сірого кольору. Ще одне можливе місце житла – гаражі та автозаправки. Цей вид павуків приваблює запах бензину.

Жовтосумний колючий павук

Раніше місцем проживання жовтосумного павука, що коле, була Центральна Європа і Середня Азія, але з 2019 року його появу фіксують і в Дніпрі, зокрема павука бачили в Придніпровську і на житловому масиві Мирний. Мешкає серед сухостою, трав’янистих рослин та листя, яке скручено в трубочку. За словами зоологів, павук не нападає на перший, а лише може відповісти на агресію.

Якщо його потурбувати, він може стрибнути на людину і проколоти шкіру. Розмір павука – до 1,5 см, він може бути забарвлення від жовтого до золотистого і коричневого кольору. Укус через хворобливість можна порівняти з укусом оси, але відчувається сильніше.

Реакція на укус павука

Після укусу павука в людини може спостерігатися гостра алергічна реакція від підвищення температури тіла та нудоти до запаморочення, нариву, болю у місці укусу, оніміння та розпухання кінцівки, відчуття задухи, ознобу, підвищення артеріального тиску, судоми. Симптоми проходять за кілька днів.

Надання допомоги при укусі павука

Після укусу можна спробувати одразу видавити частину отрути. Робити це потрібно виключно руками. Після – людину потрібно вкласти, щоб вона якнайменше ворушилася. Слід давати укушеному велику кількість води, рану також необхідно промити водою або, якщо є можливість – хлоргексидином. Джгут накладати не можна, але кінцівку потрібно максимально знерухомити. Паралельно потрібно викликати швидку допомогу.

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