ТОП-5 найпопулярніших вишів Дніпра: хто увійшов до міжнародного рейтингу

UniRank University Ranking – міжнародний неакадемічний рейтинг популярності університетів в інтернет-пошуковиках. Тобто чим більше абітурієнти гуглять той чи інший виш – тим вищий у нього рейтинг на думку UniRankg. Для розрахунку позиції в рейтингу застосовується особливий алгоритм, що базується на популярності та відвідуваності сайту того чи іншого навчального закладу.

Журналісти dnepr.info дізналися, які місця в рейтингу займають вищі навчальні заклади Дніпра.

У рейтингу UniRankg 192 українські виші. Вони розділені по областях і кожна область має свій рейтинг найпопулярніших навчальних закладів. На Дніпропетровщині цей рейтинг виглядає так.

Дніпровська політехніка

На першому місці НТУ «Дніпровська політехніка» – один із найстаріших вишів Дніпра. Був заснований влітку 1899 року та називався Катеринославський інститут. Спочатку це було гірське училище та лекції для студентів викладачі читали у нинішньому Палаці студентів і лише за кілька років отримав свій корпус. Інститутом училища стало лише 1912 року.

Студент тут вивчали математику, механіку, фізику, хімію, гірське мистецтво, рахівництво, технічні переклади, креслення, надання допомоги при нещасних випадках та богослов’я. На його базі його факультетів у 1930-х роках було засновано Дніпропетровський металургійний інститут та хіміко-технологічний.

Сьогодні у складі університету 9 факультетів, 53 кафедри. Освоїти у виші можна 27 спеціальностей.

Університет науки та технологій

Друге місце у рейтингу отримав Український державний університет науки та технологій. Раніше це був Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна. Навчальний заклад було засновано у 1930 році на базі політехнікуму та факультету інженерів шляхів та повідомлень Київського політехнічного інституту. Основна діяльність вишу – підготовка різних спеціалістів для роботи на залізниці: від ремонтників локомотивів до провідників та електриків. Особливою особливістю вузу є його студентське містечко – всі корпуси вузу, гуртожитки, спортзали, басейн та інша необхідна інфраструктура розташовані в одному місці.

Також у парку студмістечка є алея сакур, яка в період цвітіння щороку вабить до себе сотні бажаючих зробити фото на тлі дерев. Сьогодні у складі університету 11 факультетів, технічний ліцей, 39 кафедр.

ДНУ ім. О. Гончара

Третє місце за популярністю серед вузів Дніпра посідає Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Він також є одним із найстаріших вишів Дніпра – був відкритий у 1916 році і спочатку це був не університет, а Вищі жіночі курси. Спочатку тут можна було навчатися лише на двох факультетах: фізико-математичному та медичному. Вузом жіночі курси стали 1918 року. В університеті на той час працювало 4 факультети: історико-філологічний, юридичний, медичний та фізико-математичний. На перший курс на рік відкриття навчального закладу надійшло майже 3 тис. студентів. Найбільший розвиток ДНУ розпочався у середині 1960-х років, коли ректором став Володимир Мосаковський. У цей час було збудовано кілька навчальних корпусів, у тому числі головний «синій» корпус на проспекті Науки, житловий будинок для викладачів, оранжерея в ботсаду, спортзал. Серед випускників ДНУ: письменник О. Гончар, П. Загребельний.

Сьогодні в університеті функціонує 14 факультетів, 79 кафедр, 4 профільні коледжі, 2 ліцеї. У ДНУ навчають 65 різних спеціальностей.

В одному із корпусів ДНУ функціонує Зоологічний музей, де зібрано кілька сотень експонатів від пернатих до мешканців водних глибин. Із засновником музею вважається історик Дмитро Яворницький, тут же можна побачити кілька експонатів, які він сам зібрав.

ДДМУ

Четверте місце у рейтингу дісталося Дніпровському державному медичному університету. Навчальний заклад було засновано у 1916 році та він вважається одним із найстаріших профільних закладів України. ДДМУ «вийшов» з Катеринославських вищих жіночих курсів. Вже 1925 року відбувся перший випуск медиків- тоді дипломи отримали майже 250 осіб.

Родзинкою цього ВНЗ Дніпра є анатомічний музей, де можна побачити немовлят з аномаліями розвитку, різні людські органи, скелети. Найстаріші експонати зібрали працівники музею ще до Другої світової війни і досі вони експонуються в залі.

Сьогодні у структурі університету 4 факультети, 47 кафедр, з них 42 кафедри розташовані на базах 28 лікарень

ДДУВС

П’ятірку замикає Дніпровський державний університет внутрішніх справ. Це один із наймолодших вузів міста, заснований у середині 1960-х років як спеціальна середня школа міліції, яка у 1992 році перетворилася на Дніпропетровське училище міліції, а пізніше – Юридичний інститут МВС та нарешті навчальний заклад перетворився на університет внутрішніх справ.

Сьогодні у структурі університету 2 факультети, 3 інститути та 19 кафедр. Тут навчаються курсанти та студенти, які згодом можуть працювати адвокатами, юристами, співробітниками кримінальної поліції та працівниками органів досудового розслідування Нацполіції.

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