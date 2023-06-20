ТОП-5 місць поблизу Дніпра, куди можна з’їздити на вихідні: марсіанська пустеля, «мертве море» та скелі (ФОТО)

Побачити багато нового та з користю провести вихідні, можна не виїжджаючи за межі Дніпропетровської області. У регіоні є величезні скелі – геологічна пам'ятка природи, орнітологічний заказник, де можна побачити та почути червонокнижних птахів, озеро з водою незвичайного червоного кольору та багато іншого.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 незвичайних місць неподалік Дніпра, куди можна поїхати на день із самостійною туристичною екскурсією.

Геометричні насипи

Поруч із селом Маврине, що неподалік Павлограда є Мавріїнський майдан. Він вважається однією з найзагадковіших пам’яток області та України. Це велике поле з височинами, які, якщо дивитися на поле зверху, формують незвичайний малюнок. Незважаючи на наявність височин та западин на майдані не затримується вода під час злив, тут не ростуть дерева. За однією легендою, майдан був створений козаками як оборонна споруда, за іншими – його «авторами» є представники позаземних цивілізацій, третя версія говорить про те, що височини були спроектовані давніми людьми для проведення ритуалів.

Жодна з версій поки що не підтверджена вченими. Незалежно від того, ким і для чого було створено майдан, сьогодні це дуже мальовниче місце, а насипи вражають своїми геометрично точними пропорціями.

Орнітологічний заказник

Також на території Павлоградського району є Булахівський лиман – озеро завдовжки 2,6 км. Знаходиться біля річки Березнегувата, на його березі немає населених пунктів, зате багато птахів. Булахівський лиман є орнітологічним заказником площею близько 100 га. Тут можна почути та побачити птахів, занесених до Червоної книги України, серед мешканців на березі озера можна зустріти сірого журавля, сірих гусей, ходулочника, степового кулика.

Місцеве «мертве море»

Неподалік Самарського лісу знаходиться ще один солоний лиман. Загальна площа озера складає 3,5 км. У його центрі є невеликий острів, а на берегах кілька заток. Довжина берегової лінії лиману – близько 11,5 м. Поруч є цілющі мінеральні джерела питної води, на дні озера лежить цілющий грязі. У жарку пору року затоки озера пересихають, а дно покривається тріщинами.

Червоний ландшафт

Справжню марсіанську пустелю можна побачити у балки Крутий Яр у Кривому Розі. У балці є ставок-накопичувач, куди скидали воду із шахт. Влітку він висихає і замість води в балці можна побачити потріскану землю незвичайного червоного кольору. Таке забарвлення ґрунту надає вода із шахт, оскільки в ній є частинки відпрацьованої гірської породи.

Також у Кривому Розі є червоне озеро – ставок із водою незвичайного кольору. Забарвлення зумовлене всіма тими, що у воді накопичилися відкачані з-під землі шахтні води. Купатися в ньому не можна, але дивитися і фотографуватися – скільки завгодно. Вода ніколи не змінює свій колір.

Скелі-пам’ятник

Незважаючи на те, що Кривий Ріг – це промислове місто, подивитися у ньому є що. Крім червоного озера, балки з марсіанським ландшафтом у місті є геологічна пам’ятка природи – скелі під назвою «Орлине гніздо». Скелі є фрагментом розрізу кристалічного щита, висота їх від 2 до 27 метрів.

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