ТОП-5 кав’ярень з книгами у Дніпрі: тут можна випити кави та почитати

А що може бути краще, ніж захоплююча книга під філіжанку ароматної кави вирішили ми в dnepr.info і зібрали добірку кав’ярень, де можна не лише випити кави, а й прочитати книгу.
Кав’ярня-читальня «Ніша» відкрилася у Дніпрі навесні цього року. Відвідувачі можуть не лише випити чашечку ароматного напою, а й вибрати книжку. Також у кав’ярні проводяться тематично зустрічі, читання та обговорення творів. «Ніша» знаходиться на проспекті Яворницького, 67.
Кав’ярня Culturist розташована у старовинному будинку на центральному проспекті Дніпра. Це не тільки заклад, де можна випити кави у різних варіаціях чи ввечері зустрітися із друзями за келихом вина. Це ще культурний простір.
На полицях є велика кількість книг і журналів, які можна почитати, насолоджуючись напоєм. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 26.
Ще один заклад, де наголошено на каві та книгах – кав’ярня «Маємо Простір». У закладі три різні зали, кожен з яких має свою неповторну атмосферу. У кав’ярні регулярно проводяться творчі зустрічі, майстер-класи, лекції.
У меню окрім кави є різні напої на її основі, чаї та повноцінні страви на сніданок, обід чи вечерю. Кав’ярня-читальня знаходиться на вулиці Сергія Єфремова, 22.
Книжковий-кав’ярня «Вперта коза» відкрився у Дніпрі місяць тому. У меню – кава, чай та навіть фільтр-чай. До них можна замовити різноманітні солодкі десерти. Тут великий вибір книжок – представлений асортимент понад 15 українських видавництв. Заклад знаходиться на проспекті Лесі Українки, 3.
У закладі Horizontal можна не лише випити каву або чай із солодкою випічкою та почитати при цьому книгу, а й стати учасником букросингу – принести свою книгу та взяти з собою іншу.
Також сюди можна просто принести вже прочитані книги та «подарувати» їх тим, хто ці твори ще не читав. Або навпаки, знайти для себе щось нове та цікаве. Кав’ярня знаходиться на вулиці Олеся Гончара, 8.
Читайте також:
Автор:
Мешканців Дніпра запрошують на роботу в КП “Дніпроводоканал”.
У Дніпрі одну з історичних споруд хочуть позбавити статусу пам'ятки.
Орнітологи Дніпропетровщини помітили в області рідкісну ластівку.
На Дніпропетровщині сталася пожежа на електропідстанції.