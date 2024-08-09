ТОП-5 кав’ярень з книгами у Дніпрі: тут можна випити кави та почитати

9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів. Спочатку це було неофіційне свято любителів книг у США, але згодом їм зацікавили любителі читання у всьому світі. Тепер у цей день у різних куточках світу в бібліотеках проводяться різноманітні конкурси та заходи, пов'язані з читанням книг: зустрічі з письменниками, розіграш книг. Але для того, щоб відзначити свято зовсім не обов'язково йти до бібліотеки, достатньо взяти книгу до рук та присвятити читанню кілька годин.

А що може бути краще, ніж захоплююча книга під філіжанку ароматної кави вирішили ми в dnepr.info і зібрали добірку кав’ярень, де можна не лише випити кави, а й прочитати книгу.

«Нішеве читання»

Кав’ярня-читальня «Ніша» відкрилася у Дніпрі навесні цього року. Відвідувачі можуть не лише випити чашечку ароматного напою, а й вибрати книжку. Також у кав’ярні проводяться тематично зустрічі, читання та обговорення творів. «Ніша» знаходиться на проспекті Яворницького, 67.

Атмосферний заклад

Кав’ярня Culturist розташована у старовинному будинку на центральному проспекті Дніпра. Це не тільки заклад, де можна випити кави у різних варіаціях чи ввечері зустрітися із друзями за келихом вина. Це ще культурний простір.

На полицях є велика кількість книг і журналів, які можна почитати, насолоджуючись напоєм. Заклад знаходиться на проспекті Яворницького, 26.

Три зали

Ще один заклад, де наголошено на каві та книгах – кав’ярня «Маємо Простір». У закладі три різні зали, кожен з яких має свою неповторну атмосферу. У кав’ярні регулярно проводяться творчі зустрічі, майстер-класи, лекції.

У меню окрім кави є різні напої на її основі, чаї та повноцінні страви на сніданок, обід чи вечерю. Кав’ярня-читальня знаходиться на вулиці Сергія Єфремова, 22.

Вперта коза

Книжковий-кав’ярня «Вперта коза» відкрився у Дніпрі місяць тому. У меню – кава, чай та навіть фільтр-чай. До них можна замовити різноманітні солодкі десерти. Тут великий вибір книжок – представлений асортимент понад 15 українських видавництв. Заклад знаходиться на проспекті Лесі Українки, 3.

Кав’ярня-букросінг

У закладі Horizontal можна не лише випити каву або чай із солодкою випічкою та почитати при цьому книгу, а й стати учасником букросингу – принести свою книгу та взяти з собою іншу.

Також сюди можна просто принести вже прочитані книги та «подарувати» їх тим, хто ці твори ще не читав. Або навпаки, знайти для себе щось нове та цікаве. Кав’ярня знаходиться на вулиці Олеся Гончара, 8.

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