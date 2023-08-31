ТОП-5 ідей для незвичайного побачення у Дніпрі: відчути себе героями фільму та прогулятися над землею

У Дніпрі є маса місць, де можна весело провести час і на кілька хвилин відволіктися від новин, а заразом здивувати та порадувати кохану людину чи друзів. Для організації таких зустрічей не потрібно витрачати великі суми, а враження запам'ятаються довго.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 незвичайних варіантів де провести час із друзями чи другою половинкою у Дніпрі.

Квест кімната

Проходження пригодницької гри на кмітливість та виконання різних завдань зближує і допомагає на якийсь час відволіктися від різних тривог і новин. За допомогою квест-кімнати можна відчути себе як мінімум героєм фільму. Наприклад, на кораблі, що тоне, знайти дорогоцінний камінь, опинитися в полоні у учня Франкенштейна і за 60 хвилин знайти ключ і звільнитися, пройти лабіринти фокусника і вибратися із задзеркалля, відчути себе Гаррі Поттером і знищити горнокракс Волан де Морта та багато інших сюжетів. Кількість гравців у квесті може змінюватись. Середня ціна за гру для 4 осіб – 1000 грн.

Віртуальна реальність

Побачення чи зустріч із друзями у клубі віртуальної реальності дасть можливість усім учасникам поринути у віртуальну гру сюжет якої вони оберуть самі. Суть таких клубів у наступному: кожному з гравців на вході видають шолом, навушники та контролери, а потім відводять у невелику кімнату, де є сенсори, які зчитують усі рухи учасника та переносять ці рухи у віруальний світ, де відбуватиметься основна дія. Учасники стають персонажами гри. На двох годинний сеанс такої гри коштуватиме в середньому 600 грн.

Мотузковий парк

У Дніпрі мотузкові парки є у парку Глоби та Шевченка. Вони оснащені трасами різної складності. На кожній із них є певний набір перешкод, які потрібно пройти. Кожному учаснику видається шолом та страховка. Траси розташовані на різній висоті над землею. У середньому подолання однієї траси займе 30 хвилин. Вартість атракціону – від 450 грн за двох.

Прогулянка на каяках

Поки дозволяє погода провести побачення або зустрітися з друзями можна прямо на воді. У Дніпрі працює кілька станцій прокату каяків та sup-бордів. У середньому за два місця у каяку потрібно викласти 200–300 грн за годину оренди. Стільки варто взяти на прокат борд. Чим довше плаваєш – тим дешевше виходить оренда плавзасобу. Вирушити у прогулянку на воді можна з житлового масиву Червоний Камінь, Парус, Заводської Набережної, Монастирського острова, на водно-спортивній базі «Машинобудівник», та на косі Гребного каналу на житловому масиві Перемога.

Пікнік

За прогнозами синоптиків, тепла погода у Дніпрі протримається весь вересень. А значить ще є час сходити на пікнік із другою половинкою чи друзями. Вибір місць для пікніків у Дніпрі величезний – починаючи від Тунельної балки, мальовничих схилів у Кайдаках, тихих куточків у парку Шевченка, Глоби, Дружби народів, Сагайдак, Зелений Гай та закінчуючи лісом на житловому масиві Ломівський і Монастирським островом. Головне – прибрати по собі сміття, а перед походом на пікнік не забути використовувати репеленти від кліщів.

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