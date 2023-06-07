ТОП-11 місць для пробіжки у Дніпрі: парки, балки та стадіони

Сьогодні в Україні та інших країнах відзначається Всесвітній день бігу чи Міжнародний день бігу. Дата свята – плаваюча та відзначається у першу середу червня. Вперше свято бігу відзначили у 2009 році у США, а міжнародним воно стало у 2016 році. Його головна мета – привернути увагу до бігу –як до простого та доступного виду спорту.

Журналісти dnepr.info з цього приводу зібрали добірку місць для бігу у Дніпрі.

Біг на набережній

Найпопулярніше місце серед бігунів Дніпра – набережна. Любителів спорту тут можна зустріти будь-коли. Але найкраще тут займатися бігом вранці, оскільки надвечір на набережну для прогулянок виходить багато людей, починають працювати намети з їжею і місця на дорозі стає помітно менше.

Пробіжка у парку

Серед парків міста найкраще бігати в Новокодацькому – там велика територія, є безліч зелених алей і у Глоби – вранці тут практично немає людей, ризик з кимось зіткнутися мінімальний.

Підійде для пробіжки і острівна частина Шевченківського парку. А ось у самому парку бігати буде не дуже зручно – не дозволяє «покриття». Для тих, хто хоче спробувати свої сили у підйомах та спусках, підійде парк «Зелений Гай». Для тих, хто живе на лівому березі, крім набережної, ще одне ідеальне місце для бігу – це парк Сагайдак. Відчути себе наче у парку на пробіжці можна займаючись спортом на Косі на Перемозі.

Стадіони для бігу

Якщо до душі намотувати невеличкі за кілометражем кола – можна прийти на стадіон «Славутич». Покриття на стадіоні не найкраще, але для бігу воно все одно підходить більше, ніж «голий» асфальт. Тут часто можна зустріти інших бігунів та знайти товаришів за інтересом, а ще пробігаючи стадіоном можна милуватися графіті, які тут намальовані та послухати спів птахів. Довжина кола складає 400 метрів.

Для любителів бігати на стадіонах доступні спортивні майданчики у ДНУ ім. О. Гончара та стадіон на території парку ДІІТу. Але в якості покриття на стадіонах асфальт, а серед «глядачів» можна зустріти власників домашніх тварин із вихованцями.

Для бігунів Придніпровська є стадіон «Авангард», там є бігові доріжки, але немає покриття.

Але якщо перераховані вище місця для пробіжок далекі від місця проживання бігуна, то почати займатися спортом можна на стадіоні найближчої школи.

Забіг у балці

Для тих, хто полюбляє або хоче почати бігати та водночас милуватись природою ідеальним варіантом буде Тунельна балка у Дніпрі. Тут багато різних дерев, цвітуть квіти, співають пташки. Але «майданчик» для бігу не рівний, з частими підйомами та спусками.

Головне для новачка

Перед початком бігу обов’язково потрібно зробити розминку, особливу увагу потрібно приділити м’язам ніг. Починаючи бігати не потрібно відразу намагатися вкластися в час марафонця та пробігати тривалі дистанції. Почніть із малого. Перші пробіжки можна здійснювати в легкому темпі, поступово збільшуючи його та кілометраж.

Для пробіжок обов’язково потрібно придбати зручне спортивне взуття і одяг, щоб нічого ніде не натирало і не тиснуло, інакше пробіжка перетворитися на випробування.

Вибираючи маршрут для бігу, намагайтеся обходити місця біля проїжджої частини.

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