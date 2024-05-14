Топ-10 вакансій з високою зарплатою у Дніпрі та області: 50 тисяч гривень і більше - Днепр Инфо
Топ-10 вакансій з високою зарплатою у Дніпрі та області: 50 тисяч гривень і більше
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Сегодня 17:04

У Дніпропетровській області зараз можна знайти гідну роботу. Роботодавці шукають кваліфікованих працівників, які будуть отримувати високу заробітну плату.

У Дніпропетровському обласному центрі зайнятості розповіли, кому готові платити найбільше.

Так, до рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій увійшли:

  • Апаратник установки дослідного виробництва – 53 000 грн. (м. Павлоград);
  • Головний механік – 48 000 грн. (м. Жовті Води);
  • Головний інженер – 45 000грн., (м. Верхньодніпровськ);
  • Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 45 000 грн., (м. Дніпро);
  • Асистент з обробки даних – 43 600 грн., (м. Дніпро);
  • Столяр – 40 000 грн., (м. Дніпро);
  • Машиніст гірничих виїмкових машин – 40 000 грн., (м. Павлоград);
  • Оператор верстатів з програмним керуванням – 40 000 грн., (м. Дніпро);
  • Інженер з охорони праці – 38 573 грн., (м. Дніпро).
  • Фахівець із зовнішньоекономічної діяльності – 38 000 грн., (м. Павлоград).

У службі зайнятості зазначили, що робота офіційна.

Якщо вас зацікавила будь-яка із запропонованих вакансій, звертайтесь до найближчого центру зайнятості.

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Новости Днепра про Топ-10 вакансій з високою зарплатою у Дніпрі та області: 50 тисяч гривень і більшеУкраїнська Новости Днепра про Топ-10 вакансій з високою зарплатою у Дніпрі та області: 50 тисяч гривень і більшеРусский

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