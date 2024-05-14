Топ-10 вакансій з високою зарплатою у Дніпрі та області: 50 тисяч гривень і більше
У Дніпропетровській області зараз можна знайти гідну роботу. Роботодавці шукають кваліфікованих працівників, які будуть отримувати високу заробітну плату.
У Дніпропетровському обласному центрі зайнятості розповіли, кому готові платити найбільше.
Так, до рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій увійшли:
- Апаратник установки дослідного виробництва – 53 000 грн. (м. Павлоград);
- Головний механік – 48 000 грн. (м. Жовті Води);
- Головний інженер – 45 000грн., (м. Верхньодніпровськ);
- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 45 000 грн., (м. Дніпро);
- Асистент з обробки даних – 43 600 грн., (м. Дніпро);
- Столяр – 40 000 грн., (м. Дніпро);
- Машиніст гірничих виїмкових машин – 40 000 грн., (м. Павлоград);
- Оператор верстатів з програмним керуванням – 40 000 грн., (м. Дніпро);
- Інженер з охорони праці – 38 573 грн., (м. Дніпро).
- Фахівець із зовнішньоекономічної діяльності – 38 000 грн., (м. Павлоград).
У службі зайнятості зазначили, що робота офіційна.
Якщо вас зацікавила будь-яка із запропонованих вакансій, звертайтесь до найближчого центру зайнятості.
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