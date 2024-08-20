ТОП-10 спортсменів із Дніпра, які поїдуть на Паралімпійські ігри-2024: хто вони

Наступної середи, 28 серпня, у Парижі стартують Паралімпійські ігри. Триватимуть вони до 8 вересня. Українська збірна здобула 126 ліцензій для участі в іграх. Атлети змагатимуться у парі легкої атлетики, парі настільному тенісі, фехтуванні на візках, пара кульовій стрільбі, пара плаванні, пара тріатлон, пара бандмінтон, бочі, волейболу сидячи та інших. За часи незалежності українські паралімпійці взяли участь у 7 літніх і стільки ж зимових Паралімпійських іграх та вибороли 613 медалей.

Вчора стало відомо, що від Дніпропетровщини на Паралімпіаду до Парижу поїдуть 20 спортсменів. Журналісти dnepr.info зібрали інформацію про паралімпійських спортсменів безпосередньо з Дніпра.

Пара легка атлетика

Спортсмен із Дніпра Владислав Білий представлятиме Україну в дисципліні «пара легка атлетика». Він метає ядро. Через ДЦП у нього поразка руки та ноги. Права рука паралімпійця коротше на 2 см, атрофовані м’язи та атрофована стопа. Але, за його словами, у метанні списа це не заважає. Білий 3 рази на тиждень тренується метати спис, 2 дні присвячує тренажерному залу, а решту часу вдосконалює техніку бігу та кидків. У спорті він із 10 років. В активі Владислава Білого вже є срібна медаль Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році.

Також участь в олімпіаді у парі легкої атлетики візьме спортсмен Владислав Загребельний. Він також брав участь у змаганнях у Токіо та привіз звідти золоту медаль у стрибках у довжину. Йому належить рекорд у цій дисципліні з результатом 6,59 м. При цьому світовий рекорд у дисципліні становить 6,77 м. Мета спортсмена на Іграх – побити його.

Ще один член збірної команди України з легкої атлетики – Зоя Овсій. Вона пересувається на колісному кріслі, у неї вроджений артрогрипоз. Спортсменка виступає у класі метання булави. Паралімпіада не перша у кар’єрі спортсменки. Вона вже брала участь у Іграх у Ріо у 2016 році – там вона заробила срібло у метанні диску, а також на Іграх у Токіо у 2021 році – там українка виборола бронзову медаль у метанні диску та золоту у метанні молота.

Ще одна представниця пари легкої атлетики з Дніпра – Анастасія Москаленко. На Паралімпіаді в Токіо вона виборола золоту медаль і встановила світовий рекорд у штовханні ядра та заробила срібну нагороду в метанні булави. Зі своїм майбутнім тренером дівчина познайомилася у спортзалі, куди прийшла з батьком. Він відразу побачив у ній потенціал і запропонував штовхати ядро.

Пара плавання

Дмитро Ванзенко виступає у класі плавання серед спортсменів із поразкою опорно-рухового апарату. Він займається спортом з 2012 року та є бронзовим призером Паралімпійських ігор у Токіо.

Волейбол сидячи

Дмитро Мельник – волейболіст із Дніпра. Він давно займається спортом і до повномасштабного вторгнення також був тренером для спортсменів, які можуть грати тільки сидячи. Паралімпієць готується до змагань та одночасно захищає країну. Він тренується знаходячись біля лінії фронту – Дмитро Мельник – оператор дрону.

Пара кульова стрілянина

Представниця з Дніпра у пара кульовій стрільбі – Ірина Ляху. Вона багаторазова чемпіонка світу, призерка Кубків світу, а у 2019 році на Чемпіонаті світу зі стрільби з пневматичного пістолета вона встановила світовий рекорд.

Пара бадмінтон

На Паралімпіаді в Парижі цю дисципліну також представлятиме спортсмен із Дніпра Олександр Чирков. Спортом він почав займатися у 2015 році. Спортсмен займається бадмінтоном 6 днів на тиждень, іноді тренування буває по 3 рази на день. 2021 року він єдиний з українських спортсменів-паралімпійців у цій дисципліні отримав ліцензію на участь у Паралімпіаді в Токіо.

Ще одна представниця парабандмінтону з Дніпра – Оксана Козіна. У 2023 році вона була визнана найкращою спортсменкою у цьому виді спорту за версією Європейської федерації бадмінтону. У 2022 році вона стала першою в історії України чемпіонкою світу з парабандмінтону.,

Пара дзюдо

Український дзюдоїст із Дніпра Руфат Магомедов у 2021 році став бронзовим призером Паралімпіади у Токіо. Він виступає у класі дзюдо серед спортсменів із проблемами зору.

Нагадаємо, за підсумками Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, які пройшли 2021 року Україна посіла шосте місце за загальною кількістю медалей. Тоді наші спортсмени здобули 98 нагород, з яких 24 золоті та 47 срібних. Збірна України брала участь у 15 видах спорту. Найбільшу кількість медалей наші паралемпійці здобули у змаганнях з плавання – 43 медалі та легкої атлетики – 24 медалі.

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