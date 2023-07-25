Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 незвичайних та екстремальних розваг у Дніпрі та дізналися скільки вони коштуватимуть.
Політ в аеротрубі здатний подарувати кілька хвилин «левітації» над землею. «Літати» любитель екстриму буде у спеціальному костюмі та шоломі – все видається на вході до аеротруби. А ось тривалість польоту можна обрати самостійно. Чим більше хвилин – тим дешевшою буде ціна. Так, якщо літати 2 хвилини, то це коштуватиме 800 грн, якщо парити 4 або 6 хвилин, то вартість становитиме 1440 та 1920 грн відповідно. 10 хвилин польоту коштуватиме 2750 грн.
Флайбординг – це також політ, але на спеціальній дошці, яка за рахунок потужного потоку води дозволяє піднятися на кілька метрів у повітря, а також повертатись навколо своєї осі та зависати на місці. Піднятися можна на висоту до 5 метрів. 10 хвилин польоту над водою коштуватимуть 1500 грн. До атракціону допускаються лише люди, які вміють плавати.
Віндсерфінг – це легка дошка з вітрилом. Спрощена модель парусного судна, але без керма, щоб керувати їй необхідно нахиляти щоглу з вітрилом у різні боки. Від цих нахилів та напрямки вітру залежить швидкість та напрямки руху. Навчитися керувати дошкою у Дніпрі коштуватиме 1,2 тис грн. Тривалість катання на віндсерфінгу за ці гроші становитиме 90 хвилин.
Хто не боїться висоти може покататися на тролеї через Дніпро – це свого роду канатна дорога, але відмінність її в тому, що замість кабінки тут сидіння для людини, а поїздка з парку на острів займає лише хвилину. Швидкість пересування становить 40 км/год, а довжина траси становить 300 метрів. Проїхатися на тролеї через Дніпро коштуватиме 300 грн для дорослої людини та 250 грн для дитини.
Спробувати себе у роупджампінгу та зістрибнути з висоти 35 метрів у Дніпрі можна за 600 грн. Ті, хто хоче ще більше екстриму – за 1000 грн, можуть стрибнути з висоти 75 метрів. На місці любителю гострих відчуттів видається відповідне спорядження та проводиться інструктаж, як правильно стрибати. На згадку він також отримає своє фото.
Для тих, хто хоче не стрибнути з висоти, а навпаки – забратися своїми силами вище – у Дніпрі працює скеледром. Піднятися можна на висоту від 4 до 13 метрів, залежно від навичок любителя екстриму. Для однієї людини заняття коштуватиме в середньому від 350 грн. Його тривалість – півтори години. Інструктор розповість як триматися за виступи, правильно розподіляти вагу, видасть спеціальне взуття та екіпірування.
Відчути себе автогонщиком на трасі можна вирушивши на картинг, в один із картинг-центрів Дніпра. На спеціальній дорозі з крутими поворотами та перешкодами можна спробувати свої сили за кермом карта. 10 хвилин таких покатушок коштуватимуть у середньому майже 400 грн. Кататися можуть як дорослі, так і діти зростом від 130 см.
Майже 200 років тому річка Половиця у Дніпрі була поміщена в колектор. Побачити її залишки та прогулятися дренажною системою міста можна за 300 грн з особи. Екскурсанта проведуть тунелями різного часу, тут можна буде побачити навіть цегляну кладку часів Катеринослава. У підземеллі є флора і фауна – в основному це гриби, можна побачити качок і іноді щурів. Температура у дренажній системі становить до +6, а ще тут є вода, але турбуватися про це не варто – чоботи- заброди видадуть перед спуском під землю. Триває така екскурсія близько 3-х годин.
Захоплюючі та екстремальні покатушки на квадроциклах у лісовій місцевості у Дніпрі коштуватимуть від 600 грн за 30 хвилин. За ці гроші можна отримати не тільки позитивні емоції, а й необхідне для такої поїздки екіпірування, включаючи шолом. Для управління квадроциклом посвідчення водія не потрібно.
Мотузковий парк – не нова для Дніпра, але цікава розвага. «Прогулятися» ним можна навіть дитині від 7 років. У таких парках є кілька розроблених маршрутів – від легких до складних і залежно від підготовки та віку відпочиваючого йому надається необхідний «шлях». На шляху «прогулянки» парком можуть зустрічатися різні перешкоди, які потрібно подолати і як правило все закінчується спуском канатною дорогою на швидкості. Мотузкові атракціони є у двох найбільших міських парках Дніпра – Глоби та Шевченка. У середньому «прогулянка» для одного коштуватиме 250 грн.
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