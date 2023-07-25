ТОП-10 незвичнайних розваг у Дніпрі: політ над водою, в аеротрубі та стрибок з висоти 20-го поверху

Позитивні емоції здатні дати заряд енергії на тиждень, а також надихнути і тимчасово позбавити від стресу. Відчути такі емоції можна зайнявшись у тому числі чимось незвичайним чи екстремальним.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 незвичайних та екстремальних розваг у Дніпрі та дізналися скільки вони коштуватимуть.

Над землею

Політ в аеротрубі здатний подарувати кілька хвилин «левітації» над землею. «Літати» любитель екстриму буде у спеціальному костюмі та шоломі – все видається на вході до аеротруби. А ось тривалість польоту можна обрати самостійно. Чим більше хвилин – тим дешевшою буде ціна. Так, якщо літати 2 хвилини, то це коштуватиме 800 грн, якщо парити 4 або 6 хвилин, то вартість становитиме 1440 та 1920 грн відповідно. 10 хвилин польоту коштуватиме 2750 грн.

Над водою

Флайбординг – це також політ, але на спеціальній дошці, яка за рахунок потужного потоку води дозволяє піднятися на кілька метрів у повітря, а також повертатись навколо своєї осі та зависати на місці. Піднятися можна на висоту до 5 метрів. 10 хвилин польоту над водою коштуватимуть 1500 грн. До атракціону допускаються лише люди, які вміють плавати.

З вітерцем по хвилям

Віндсерфінг – це легка дошка з вітрилом. Спрощена модель парусного судна, але без керма, щоб керувати їй необхідно нахиляти щоглу з вітрилом у різні боки. Від цих нахилів та напрямки вітру залежить швидкість та напрямки руху. Навчитися керувати дошкою у Дніпрі коштуватиме 1,2 тис грн. Тривалість катання на віндсерфінгу за ці гроші становитиме 90 хвилин.

Політ через Дніпро

Хто не боїться висоти може покататися на тролеї через Дніпро – це свого роду канатна дорога, але відмінність її в тому, що замість кабінки тут сидіння для людини, а поїздка з парку на острів займає лише хвилину. Швидкість пересування становить 40 км/год, а довжина траси становить 300 метрів. Проїхатися на тролеї через Дніпро коштуватиме 300 грн для дорослої людини та 250 грн для дитини.

Стрибок з висоти

Спробувати себе у роупджампінгу та зістрибнути з висоти 35 метрів у Дніпрі можна за 600 грн. Ті, хто хоче ще більше екстриму – за 1000 грн, можуть стрибнути з висоти 75 метрів. На місці любителю гострих відчуттів видається відповідне спорядження та проводиться інструктаж, як правильно стрибати. На згадку він також отримає своє фото.

На гору

Для тих, хто хоче не стрибнути з висоти, а навпаки – забратися своїми силами вище – у Дніпрі працює скеледром. Піднятися можна на висоту від 4 до 13 метрів, залежно від навичок любителя екстриму. Для однієї людини заняття коштуватиме в середньому від 350 грн. Його тривалість – півтори години. Інструктор розповість як триматися за виступи, правильно розподіляти вагу, видасть спеціальне взуття та екіпірування.

За кермом

Відчути себе автогонщиком на трасі можна вирушивши на картинг, в один із картинг-центрів Дніпра. На спеціальній дорозі з крутими поворотами та перешкодами можна спробувати свої сили за кермом карта. 10 хвилин таких покатушок коштуватимуть у середньому майже 400 грн. Кататися можуть як дорослі, так і діти зростом від 130 см.

Під землею

Майже 200 років тому річка Половиця у Дніпрі була поміщена в колектор. Побачити її залишки та прогулятися дренажною системою міста можна за 300 грн з особи. Екскурсанта проведуть тунелями різного часу, тут можна буде побачити навіть цегляну кладку часів Катеринослава. У підземеллі є флора і фауна – в основному це гриби, можна побачити качок і іноді щурів. Температура у дренажній системі становить до +6, а ще тут є вода, але турбуватися про це не варто – чоботи- заброди видадуть перед спуском під землю. Триває така екскурсія близько 3-х годин.

Катання у лісі

Захоплюючі та екстремальні покатушки на квадроциклах у лісовій місцевості у Дніпрі коштуватимуть від 600 грн за 30 хвилин. За ці гроші можна отримати не тільки позитивні емоції, а й необхідне для такої поїздки екіпірування, включаючи шолом. Для управління квадроциклом посвідчення водія не потрібно.

По мотузці

Мотузковий парк – не нова для Дніпра, але цікава розвага. «Прогулятися» ним можна навіть дитині від 7 років. У таких парках є кілька розроблених маршрутів – від легких до складних і залежно від підготовки та віку відпочиваючого йому надається необхідний «шлях». На шляху «прогулянки» парком можуть зустрічатися різні перешкоди, які потрібно подолати і як правило все закінчується спуском канатною дорогою на швидкості. Мотузкові атракціони є у двох найбільших міських парках Дніпра – Глоби та Шевченка. У середньому «прогулянка» для одного коштуватиме 250 грн.

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