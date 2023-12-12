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  • ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Сьогодні 14:27
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До нового року залишилося трохи менше трьох тижнів, але на вулицях та у закладах Дніпра вже можна побачити головний символ свята – прикрашені ялинки. Кожна з них оригінальна. Цього року ялинки також з'являться у кількох парках міста.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися містом і зібрали ТОП-10 незвичайних ялинок, біля яких можна сфотографуватися або зробити селфі.

Традиційно для міста одними з перших ялинки з’явилися біля кількох ТЦ, а в самих магазинах облаштували спеціальну фотозону.

Ялинка з аркою

Отак виглядає ялинка біля ТЦ «Дафі». До повномасштабного вторгнення біля цього торговельного центру розміщувалося аналогічне новорічне дерево.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Катеринославський бульвар

Ялинка на Катеринославському бульварі оформлена у вигляді конуса в якому лежать кулі різної форми та кольору. Аналогічна ялинка вже стояла на цьому місці у грудні 2021 року.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Пряничні чоловічки

Біля «Мост-сіті» на своєму вже традиційному місці знаходилася штучна ялинка, прикрашена бантами, пряниковими чоловічками та іграшками конячками-гойдалками. Увечері на ній запалюють ілюмінацію.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Фотозона у кулях

У самому торговому центрі є невелика фотозона з ялинками. Зовні вони нагадують маленькі копії тієї, що стоїть на Катеринославському бульварі – невеликі конуси з кулями всередині. Вся фотозона виконана в золотистих та червоних кольорах, оскільки вони вважаються символами року Дракона.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Десятки Санта-Клаусів

У ТЦ «Епіцентр» у зоні продажу ялинкових прикрас, декоративних новорічних статуеток та пластикових ялинок встановлено велике новорічне дерево, декороване іграшками, гірляндами та навколо якого зібралися десятки Святих Миколаїв та Санта-Клаусів усіх розмірів.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Ялинка в парку

У парку Шевченка встановили штучну ялинку. Вона прикрашена кількома десятками куль і гірляндами, що світяться. Декілька аналогічних новорічних дерев мають з’явитися у різних зелених зонах міста, парку Зелений Гай, сквері Усачова.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Кольорові голки

Незвичайна ялинка у фіолетово-білих тонах з’явилася у закладі Lila Cake, що на центральному проспекті Дніпра. Голки ялинки білого кольору і зовні більше нагадують густу мастику або глазур на торті, а вона прикрашена фіолетовими кулями різних відтінків.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Незвичайний олень

Композицію з кількох новорічних дерев та оленя з лози можна побачити біля ще однієї кондитерської-кав’ярні у Дніпрі – DoubleDecker Cake&Coffee. Тут стоять справжні новорічні дерева у горщиках та практично без прикрас.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Ялинка з пляшок

Новорічну ялинку з пляшок вина та іншого алкоголю можна побачити на вулиці Мономаха біля ресторану Casta. Висотою «дерево» майже два метри виглядає дуже незвично. Під час його створення використовувалися порожні пляшки.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

Новорічне дерево

Магазин «Рошен» на Короленка тепер прикрашає не ялинка, а новорічне дерево з яскравих лампочок в «обрамленні» золотої мішури. Виглядає дерево не традиційно, але чому б головному дереву зимових свят не бути таким нестандартним.

Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)

фото: І. Спіридоненкова, okhotnyk, lilia_dolgoli, your_malena

 

 

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Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-10 незвичайних ялинок у Дніпрі: з куль і пляшок та з пряничними чоловічками (ФОТО)Русский

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