ТОП-10 незвичайних напоїв для літньої спеки, які можна скуштувати у Дніпрі

У літню спеку хочеться випити чогось охолодного і одночасно смачного. Такий напій не лише вгамує спрагу, а й подарує дивовижний смак під час пиття.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичайних безалкогольних коктейлів, які можна скуштувати у ресторанах Дніпра.

Мандарин з обліпихою

У ресторані «Плов хочу» можна скуштувати безалкогольний коктейль з незвичайним смаком суміші мандарини з обліпихою та додаванням апельсина та содової. За 250 мл коктейлю слід віддати 145 грн. Заклад знаходиться на Слобожанському проспекті, 128А.

Солодке молоко

Для тих, хто віддає перевагу молоку – у ресторані Dollar можуть приготувати мілкшейк зі смаком карамелі та попкорну чи банана з печивом «Орео». За порцію холодного молочного коктейлю слід віддати 145 грн. Заклад розташований на майдані Шевченка, 6.

Смузі з кордіалом

Для тих, хто любить смузі у барі «Дім 1654» роблять цей «напій» з бананом, морквою, ківі, фундуково-рисовим молоком, ананасовим та лаймовим кордіалом. За 250 мл смузі просять 150 грн. Заклад знаходиться на вулиці Барикадна, 3.

Бабл-ті

Для тих, хто не любить ні молочні коктейлі, ні смузі – ще один варіант незвичайного напою – бабл ті. Це холодний чай з кульками, що за смаком нагадують желешки.

У ресторані «Black Sheep» можна скуштувати бабл під назвою Банана Батер – з додаванням арахісової пасти, пюре банана та молока. Порція у 250 млн коштує 125 грн. Ресторан знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 1.

Грузинський лимонад

Для тих, хто любить незвичайні поєднання в ресторані «Мамою клянусь» готують екзотичний коктейль із пюре маракуї, огірком, кінзою, лимонним соком та содовою. Коштуватиме такий напій у 145 грн за 450 млн. Ресторан знаходиться на вулиці Вернадського, 27.

Кава з тоніком

У ресторанах мережі Confetti як освіжаючий і охолодний напій пропонують еспресо-тонік. Це суміш тоніка з кавовим напоєм. Виглядає незвичайно, адже тонік знаходиться внизу келиха, а верхня частина коктейлю – темна. Порція коштуватиме 89 грн. Заклад є у ТЦ «Апполо», «Дафі», «Пасаж», «Вавілон», «Славутич».

Лимонад із анчана

У закладі Double V серед різноманітних безалкогольних напоїв найбільш незвичайним є лимонад на основі бузку та анчана. Анчан – це напій квітів в’юнкої рослини яскраво-синього кольору. Порція коштує 135 грн. Заклад знаходиться на вулиці Ливарній, 4.

Корейські напої

У корейському ресторані Hansik у Дніпрі можна скуштувати напій з алое. Порція 250 грам обійдеться в 65 грн. Як зазначено в меню, напій у літню спеку добре освіжає та охолоджує. Адреса закладу: вулиця Гоголя, 1

Копчений та холодний

Ще один ресторан азіаткою кухні Каструлька Asian Bistro пропонує відвідувачам одразу кілька незвичайних напоїв. Один із них називається «Тегуанінь» – це солодко-кислий напій на основі світлого чаю улун із квітковим смаком та нотками зелені. За 300 мл просять 80 грн.

І для любителів чаю та експериментів – холодний копчений чорний чай під назвою «Лапсан Сушонг». 150 мл напою коштуватиме 65 грн. Ресторан знаходиться на вулиці Магдебурського права, 4А.

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