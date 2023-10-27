Топ-10 незвичайних місць для осінньої фотосесії у Дніпрі: ротонда без даху, парапет 1950-х та сосновий ліс

Осінь у Дніпрі – ідеальний час для створення вуличних фотографій. Погода поки що дозволяє не одягати на себе дуже теплі речі, шапки та шарфи, а вулиці радують великою кількістю жовтого та червоного листя на деревах та під ногами. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 місць для проведення тематичної осінньої фотосесії у Дніпрі.

Тунельна балка

Якщо хочеться багато тематичних осінніх фото та щоб ніхто не заважав під час фотосесії – радимо вирушити до Тунельної балки. Тут можна зробити фото в жовтому, червоному і темно-зеленому листі, яке поки що є на деревах. У балці безліч локацій: можна зробити кілька осінніх фото біля тунелю, або використовувати як аксесуари для зйомки залишки прикрас-статуй з колишнього кафе, біля струмка або просто наробити кадрів серед пішохідних стежок.

Старий оглядовий майданчик

Усі знають, де знаходиться оглядовий майданчик парку Шевченка. Але ми пропонуємо влаштувати фотосесію на місці, де колись був оглядовий майданчик. Знаходиться це місце праворуч ресторану «Маяк». Тут у 1950-х роках стояв пам’ятник Кобзарю, але сьогодні від нього залишився лише постамент, а від оглядового майданчика – старовинний парапет. Але тут є багато дерев і завжди багато листя, а отже – ідеальне місце для тематичної фотосесії.

Острів

На Монастирському острові також є багато місць для проведення осінньої фотосесії. Влаштувати її можна на алейці, неподалік пам’ятника Шевченку, спуститися до самого берега Дніпра та зробити кілька фото серед жовтого листя та біля води. Також незвичайно виглядатимуть фотографії, зроблені на пляжі або алеях острова або в зоні атракціонів.

Старовинна альтанка

Прогулюючись парком Глоби поруч із колесом огляду можна побачити колони ротонди у стилі 1940-х років. Знаходиться вона у дворі одного з будинків на вулиці Староказацькій. У альтанки немає даху, але є 8 колон та кілька сходів-підходів. Не можна сказати, що вона у відмінному стані – їй необхідний ремонт, але для проведення фотосесій вона підходить ідеально. Зовні ротонда нагадує декорацію до романтично-містичного фільму. Вважається, що архітектор, котрий проектував альтанку, створив її для своєї дружини. Жінці дуже подобалася ротонда, що знаходиться у Києві на Подолі, ось чоловік для неї і створив копію будівлі. Правда це чи вигадка – сказати складно.

Незвичайні сходи

Двір колишнього будинку інженера Непокойчицького у Дніпрі вважається одним із найпопулярніших місць для фотосесій у Дніпрі. Все – через незвичайні сходи, які прикрашають вхід до будинку. Вони дуже незвичайні і мають два спуски. Антураж старовинного будинку та красивих, напівкруглих сходів ідеально підходить для красивих кадрів.

Парк Сагайдак

Парк Сагайдак на лівому березі Дніпра – це ще одне ідеальне місце для проведення фотосесій. Влаштувати зйомку можна як біля води, на березі Дніпра, так і в глибині парку серед безлічі дерев. У першому випадку на кадрах буде чудовий фон-вид на правий берег міста, у другому – велика кількість жовтого листя.

Яхт клуб

Яхт-клуб «Січ» на Перемозі підійде тим, хто хоче бачити на фото гарне осіннє тло, але без великої кількості листя під ногами. Також тут можна подивитися на павичів, качок, гусей, що плавають у воді ондатр.

Студентський парк

Парк Гагаріна можна умовно розділити на дві частини: та, що облагороджена, де є лавочки та вимощені доріжки та та, де є тільки дерева та листя. Остання знаходиться ближче до стадіону. У парку багато дерев, восени він весь стає жовтого кольору, а листя приємно шарудить під ногами.

Лісопарк

На житловому масиві Північний, неподалік житлових будинків знаходиться великий сосновий парк. Ідеальне місце для тих, хто хоче зафіксувати на кадрах м’яку осінь, але не хоче фотографій серед жовтого листя. Тут дуже багато високих сосен, а замість асфальту протоптані широкі доріжки.

Набережна Дніпра

Фотосесію в осінньому місті можна влаштувати на набережній. Тут є все, що для цього потрібно: гарний вигляд, дерева з пожовклим листям, а якщо прийти на набережну рано вранці, то можна побачити, як від води йде легкий серпанок, схожий на туман. Головне у вдалій фотосесії на набережній – мінімальна кількість людей довкола. Щоб їх було якнайменше – приходити сюди треба якомога раніше.

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